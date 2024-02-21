Başkan adayı İlhan Durak: Sevimli dostlarımız için gerekeni yapacağız

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Bolu Hayvanları Koruma Derneği (Bolhayko) ve Bolu Hayvanseverler Topluluğunun (Bolpati Derneği) üyeleri ile bir araya geldi.

Göreve geldiklerinde sokak hayvanları için yapacaklarını istişare eden ve onların sağlıklı yaşamaları için gerekli tüm hassasiyeti göstereceklerinin sözünü veren Durak "Sokaklarda yaşayan hayvanlarımızın sağlık sorunlarının tespit ve tedavisi, onların sosyal adaptasyon sürecinin sağlanması ve uygun koşullarda bakım ve barınma imkanı sunulması için sevimli dostlarımıza yönelik mevcutta var olan rehabilitasyon merkezine yönelik düzenlemeler yapacağız. Çünkü bir belediye başkanı sokaktaki hayvanlardan tutun, sobasını yakamayan teyzeye kadar herkesten her şeyden sorumludur. Bu yüzden gerekli bütün çalışmaları yapacağız ve sevimli dostlarımızı da yalnız bırakmayacağız" dedi.