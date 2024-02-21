Başkan adayı Sezer esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

AK Parti Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mücahit Andiç ve partililer ile seçim gezileri kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Kepez Pazarı, Sosyete Pazarı ve Çınaraltı'nda bulunan esnafı, taksi duraklarını ziyaret eden Başkan Adayı Sezer Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki hastaları da unutmadı. Sezer, ziyaretinde hasta ve yakınlarının sorunlarını dinledi ve acil şifalar diledi.