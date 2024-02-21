Başkan Adayı Kırkpınar’dan Bayraklı’ya Sanayi Sitesi müjdesi

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Bayraklı'yı karış karış geziyor. Kırkpınar, dernek ve STK'lara projelerini, hizmet belediyeciliğini anlatıyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, bir sene içinde hizmet belediyeciliği farkıyla, muhaliflerin bile "İyi ki kazanmışlar" diyeceğini kaydeden Kırkpınar, "Bir sene içinde farkımızı ortaya koyacağız. Hedefimiz bize daha önce hiç oy vermemiş, hatta bu seçimde aleyhimize çalışan arkadaşlara bile 'kazanmamaları için mücadele etmiştik ama iyi ki kazanmışlar' dedirtmek." dedi.

"HİZMETSİZLİK USANDIRDI''

CHP'li belediyelerle Bayraklı'ya ve İzmir'e hizmet gelmediğini vurgulayan Kırkpınar, "Hiçbir icraat yapmamak, ortaya bir iş koymamak Bayraklı'da tüm parti seçmenlerini de usanmışlık noktasına getirdi. Bu dönem herkes hizmet bekliyor. İzmir'de hala Burhan Özfatura döneminde yapılanlarla günü devam ettirmeye çalışıyorlar. O günden bugüne çok zaman geçti, ciddi nüfus geldi. Hala Bayraklımız olduğu yerde sayıyor ve doğal olarak eskiyor." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞA AYAK UYDURAMAMIŞ BİR ZİHNİYET VAR!"

Bayraklı'ya uzun zamandır gökdelenlerin ve adliye binasının geldiğine dikkat çeken Kırkpınar, "Adliye ve gökdelenler orada ama hala aynı yol, aynı park yeri, aynı kaldırımlar mevcut. Altyapı yapılmadı. Her seçime 3 ay kala yollara yama yapılıyor. Kaldırımla yolun seviyesi git gide daralıyor. En ufak yağmurda, selde tüm sıkıntıları yol kenarındaki dükkânlar, evler görüyor. En çok oy aldıkları bölgelerde bile zamana ve çağa ayak uyduramamış bir zihniyet var. Biz onun için bu dönemde alt ve üst yapısıyla, çevre düzeniyle çağa uygun bir Bayraklı inşa edeceğiz." diye konuştu.

"SANAYİ SİTESİ KURACAĞIZ!"

Kırkpınar şunları kaydetti: "Bayraklımızda genç kardeşlerimiz belli yaşlara geliyorlar ama hayata bağlanacakları alanları yok. Gün içerisinde çoğu vatandaşımız çalışmak için de farklı ilçelere gidiyorlar. Kimi Bergama'ya, kimi Kemalpaşa'ya, kimi Menemen'e çalışmaya gidiyor. Bayraklı'mızı adeta bir otel gibi kullanıyorlar. Gece yatıyorlar, gündüz ise bütün işgücü potansiyelimiz Bayraklı dışına çevre ilçelere geçiyor. Çünkü bir sanayi sitemiz yok. Bir fabrikamız yok. Neden yok? Altyapısı yapılmadığı için yok. Sanayi sitemizi Bayraklı'mızda kuracağız. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planladığımız birkaç nokta var."

"FABRİKALARI BAYRAKLI'YA GETİRECEĞİZ"

Başkan Adayı Kırkpınar sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Belediyenin yaptığı sadece çarşılarda açılmış atölyelere para cezası kesmek. İnsanlar bu durumdan bezmiş haldeler. 'Tamam, biz bu cezayı ödeyelim ama bize alternatif bir yer gösterin, orada açalım atölyemizi' diyorlar ancak seslerine kulak veren yok. Bizim dönemimizde atölyeler başta olmak üzere, kuracağımız sanayi sitesi hem yerel hem de yabancı fabrikalara ev sahipliği yapacak. Uluslararası sermayeyi de Bayraklı'ya getireceğiz. Biz belediye olarak bunun altyapısını oluşturacağız."