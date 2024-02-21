DEM Parti kafaları karıştırdı: İBB başkanlığı için 31 Mart seçiminde 52 aday yarışacak

İstanbul seçimlerinde "Bu işin arkasında bir iş var, danışıklı döğüş mü" dedirtecek bir olay yaşandı. CHP ile "kent uzlaşısı" adı altında belli yerlerde ittifak yapan DEM Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın başvurusu son dakikaya bırakılınca tam bir karmaşa yaşandı. Tartışmalara son noktayı İstanbul İl Seçim Kurulu koydu: "DEM Parti İstanbul'da seçime katılıyor." 31 Mart yerel seçim takvimine göre partilerin aday listelerini dün saat 17.00' ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim etmeleri gerekiyordu. DEM Parti, Beştaş'ın adaylık başvuru evrakını İstanbul İl Seçim Kurulu yerine Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdi.Esenyurt İlçe Seçim Kurulu, evrakların saat 17.04'te geldiğini belirterek başvuruyu kabul etmedi. Beştaş ve DEM Partililer, "E-5'teki trafik kazası nedeniyle evrakları il seçim kuruluna yetiştirmemiz mümkün olmayacağı için Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na götürdük. Arkadaşlarımızın saat 16.50'de ilçe seçim kuruluna gitmelerine karşın 17.00'yi geçtiği gerekçesiyle başvurumuz kabul edilmedi" dediler. DEM Parti, evrakı 17.00'den önce teslim ettiğini belirterek avukatları aracılığı ile itirazda bulundu. Tartışmalara son noktayı koyan İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "DEM Parti'nin başvurusu 16.55'te alındı, 17.14'te işlemler tamamlandı" denildi. Böylece Meral Danış Beştaş'ın DEM Parti adayı olarak seçime katılması netleşti. İBB Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.