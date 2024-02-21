Gezeravcı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin konuğu oldu: Artık gençlerimiz hayallerini kısıtlamıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.Gezeravcı burada yaptığı konuşmada gençlere önemli mesajlar verdi:Ben 44 yaşında hasbelkader bu göreve nail olabilmiş, Türkiye'nin başardığı bu görevi gözlemleyebilmiş bir insanım. Bugüne kadar da bu görev gerçekleşene kadar bu hayale teşebbüs edememiş bir insanım. Hiçbir zaman hayalimin bir parçası olmamıştı. Filmlerin, belgesellerin içerisinde gördüğümde de hep "Bu hayal başka milletlerin hayali, elinde olan mutluluklarla tatmin olmayı bil ve elinde olanla mutlu ol" diye kendime telkin ederdim. Ülkemin bana sağlamış olduğu, imkân tanıdığı eğitim şartlarıyla bugünlere gelebildim.Artık sevgili genç kardeşlerimin bu ülkenin bir vatandaşı olarak potansiyelleri çok yüksek. Kendilerine olan özgüveni ayakta tutsunlar. Potansiyellerine güvensinler. Bundan sonra benim gibi hayallerini kısıtlama ihtiyaçları artık söz konusu değil. Arzu ederlerse memleketimizin, Türkiye'nin güçlü iradesiyle bu yol da onlar için açılmış durumda. Potansiyellerini arzu ettikleri her alana tatbik etme imkânları var. Yolları bahtı açık olsun. AA