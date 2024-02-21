Murat Kurum’dan SÖZCÜ TV muhabirine ayar: Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor?

Kurum, "Bakın düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına pişirip pişirip önümüze koymaya çalışıyorsunuz. Vefat eden canlarımız üzerinden siyaset yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ben bunu soruyorum size, bu nasıl bir anlayıştır arkadaşlar." dedi.