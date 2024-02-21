Murat Kurum’dan SÖZCÜ TV muhabirine ayar: Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum programına Arnavutköy'de devam etti.
Kurum katıldığı etkinliğin ardınan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Toplantı esnasında Sözcü TV muhabiri, geçtiğimiz günlerde manipülasyona konu olan 6 Şubat deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarına ilişkin sayı dezenformasyonuna burada da devam etmek istedi.
Daha önce, birçok kez açıklama yapılan konunun tekrar gündeme getirilmesi karşısında Murat Kurum muhabire tepki gösterdi.
Murat Kurum'dan manipülasyon yapan Sözcü TV muhabirine net cevap: "Daha fazla kişinin ölmesi sizi mutlu mu ediyor?" | Video
Muhabirin kendi sorusunda bile düzeltme yapıldığını söylediğine dikkat çeken Kurum, konunun farklı gündemlere çekilmeye çalışıldığını söyledi.
Kurum, "Bakın düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına pişirip pişirip önümüze koymaya çalışıyorsunuz. Vefat eden canlarımız üzerinden siyaset yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ben bunu soruyorum size, bu nasıl bir anlayıştır arkadaşlar." dedi.