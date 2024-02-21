Haberler Gündem Haberleri Murat Kurum'dan SÖZCÜ TV muhabirine ayar: Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor?
Giriş Tarihi: 21.2.2024 14:24 Son Güncelleme: 21.2.2024 14:35

Murat Kurum'dan SÖZCÜ TV muhabirine ayar: Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy'de sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, ortak acılar üzerinden manipülasyon yapmak isteyen SÖZCÜ TV muhabirine net cevap verdi.

Murat Kurum’dan SÖZCÜ TV muhabirine ayar: Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum programına Arnavutköy'de devam etti.

Kurum katıldığı etkinliğin ardınan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantı esnasında Sözcü TV muhabiri, geçtiğimiz günlerde manipülasyona konu olan 6 Şubat deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarına ilişkin sayı dezenformasyonuna burada da devam etmek istedi.

Daha önce, birçok kez açıklama yapılan konunun tekrar gündeme getirilmesi karşısında Murat Kurum muhabire tepki gösterdi.

Murat Kurum'dan manipülasyon yapan Sözcü TV muhabirine net cevap: "Daha fazla kişinin ölmesi sizi mutlu mu ediyor?" | Video

Muhabirin kendi sorusunda bile düzeltme yapıldığını söylediğine dikkat çeken Kurum, konunun farklı gündemlere çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Kurum, "Bakın düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına pişirip pişirip önümüze koymaya çalışıyorsunuz. Vefat eden canlarımız üzerinden siyaset yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ben bunu soruyorum size, bu nasıl bir anlayıştır arkadaşlar." dedi.

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Murat Kurum'dan SÖZCÜ TV muhabirine ayar: Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor?
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