Kırmızı bültenle aranan zehir taciri İzmir’de yakalandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir polisi tarafından Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve İzmir'de suç faaliyetinde bulunduğu öğrenilen C.A.'nın adresini tespit etti. Interpol Daire Başkanlığınca hakkında uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığı öğrenilen C.A. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.