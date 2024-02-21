Murat Kurum: Çalışan anne babalar için 24 saat hizmet veren kreşleri hayata geçireceğiz

Murat Kurum, Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen Okul Aile Birlikleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin sorumsuzluk ve ihmalkarlığı nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin okullara giderken trafikte saatlerini harcadığını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilere daha yaşanabilir bir İstanbul için kollarını sıvadıklarını kaydeden Kurum, "Elimiz hep 3 milyondan fazla öğrencimizin üzerinde olacak, 1 milyondan fazla öğretmenimizin elinde olacak. Hiçbir öğrencimizin ihtiyacı kalmayacak." diye konuştu.

Kurum, göreve gelir gelmez Milli Eğitim Bakanlığıyla tüm okulları "Dirençli İstanbul" hedefiyle deprem ve afetlere daha hazır hale getireceklerini vurgulayarak, "İstanbul'un bir deprem gerçeği var. Yaşadığımız depremlerde çektiğimiz acıları hepimiz biliyoruz. İstiyoruz ki başka ocaklara ateş düşmesin, başka anne babalar üzülmesin, ağlamasın." ifadelerini kullandı.

Çocukları afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek için eğitim desteği vereceklerini, çalışan anne babalar için 24 saat hizmet veren kreşleri hayata geçireceklerini ve ilkokul öğrencilerine ulaşımı ücretsiz hale getireceklerini anlatan Kurum, okullarda güvenli ve hijyenik bir ortam tesis edeceklerini söyledi.

Kurum, okullarda hem öğretmen hem de velilerin ihtiyaçlarını giderecek kapalı otopark projelerine işaret ederek, bu otoparkların üstünün çocukların oynayabileceği yeşil alan şeklinde olacağını aktardı.

Programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile davetliler katıldı.

"SİZİ BAŞKANIMIZ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"

Öte yandan, Şirinevler'de esnafı ziyaret eden Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti.

Bu sırada Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, Kürtçe olarak "Başkanım, hoş geldiniz. Sizi başkanımız olarak görmeyi istiyoruz. Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın." dedi.