"Rize büyümeye devam edecek"

Rize Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin 31 Mart yerel seçim çalışmalarını şehir merkezinde ve 39 Mahallede sürdürüyor. Belediye Başkanı Rahmi Metin çalışmaları ve projelerini SABAH'a anlattı.

Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Rahmi Metin, 5 yılda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "İlimizin su ihtiyacını karşılayan ve Dağsu mahallesinden il merkezine gelen su borularına bağlantılı olarak kurduğumuz HES projelerimiz ile belediyemize büyük bir ek kaynak sağladık, aynı zamanda Çay çöpünü değerlendirerek bundan Mangal kömürü ve gübre üretim yaptık. Belediye olarak sadece İller bankasından gelecek yardımlara ve su gelirlerine bağlı kalmadık" dedi.

"HEP KONUŞULDU"

Belediye Bloklarının ömrünü tamamlamasının hep konuşulduğunu ancak bir türlü yıkımlarının yapılamadığını ve kendilerine nasıp olduğunu belirten Metin, "Büyük bir risk aldık ve bu bloklarda bulunan tüm iş yeri sahiplerini ikna ederek yıkımı yapıp 2 yıl içinde yerleri teslim ettik. Bu bizim için bir başlangıç oldu" diye konuştu.

"YENİ KONUTLAR YAPACAĞIZ"

Şehrin dolgu alanı üzerinde yoğun nüfusa sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Rahmi Metin, "İlimizin 4/1 nüfusu dolgu alanı üzerinde yaşamakta. Ömrünü tamamlayan yüzde 80'e yakın yıkılması gereken binalar. Etap etap yıkım yapmak zorundayız. Birinci etabı tamamladık. İkinci etap olan Meteler kavşağı ile Kültür merkezi arasında 800 iş yeri ve 9 bine yakın insan yaşamakta. Gelecek dönemde bu alanda yıkım yaparak yeni konutlar yapmak istiyoruz. Şehrimizin hem trafik yönünden, hem de sağlıklı binalara ihtiyacı var. Çarpık yapılaşmadan şehrimizi ancak bu sayede kurtarırız" ifadelerini kullandı.

"MİLLET BAHÇESİ PROJESİ"

Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rize'ye dolguyla kazandırdığımız 600 bin metrekarelik alan Rize Millet Bahçesi olarak hizmet verecek. Bu proje kapsamında; spor alanları, bilim merkezi, gençlik merkezi, kent müzesi, çay çarşısı, cami, kafeteryalar, millet kıraathanesi, çocuk köyü, engelsiz yaşam merkezi, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, konser alanları, otopark alanları, botanik bahçe, geleneksel el ürünleri atölyeleri ve iskele gibi çeşitli olanaklar hemşerilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Rize Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatmak için tasarlanan, denizle yeşilin kucaklaştığı eşsiz bir mekân olacak" dedi.

"YENİ RİZE OTOGAR"

Metin açıklamasında, "Yeni Rize Otogarımız ile modern tasarımı ve güncel altyapısıyla şehre çağdaş bir ulaşım merkezi kazandırmayı amaçlıyoruz. Otogarımız geniş peronları, konforlu bekleme alanları ve modern hizmetleriyle Rize'mizin ulaşım ihtiyaçlarına yenilikçi ve etkili bir çözüm sunacaktır. Yeni terminal alanımızı, 12.500 m2'lik bir saha üzerine inşa ederek, 2500 metrekare zemin oturumuna sahip bir terminal binası yapmayı hedefliyoruz. Terminalimize, 16 büyük otobüs peronu, 16 yarım otobüs peronu, 6 servis peronu ve 100 araç kapasiteli açık otopark ve 100 yataklı otel kazandırıyoruz. Ayrıca binanın bodrum katında 30 araç kapasiteli otobüs parkı ve 45 araç kapasiteli kapalı otopark bulunacaktır" diye söyledi.

"ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ"

Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rize Engelsiz Yaşam Merkezi Projemiz, şehrimizdeki engelli bireylerimiz için özel olarak tasarlanmış bir merkezdir. Proje kapsamında engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla erişilebilirlik standartlarına uygun yapılar, özel tasarlanmış etkinlik alanları ve rehabilitasyon olanaklarımız bulunmaktadır. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile engelli bireylerimizin toplumsal katılımını destekleyerek, günlük yaşamda daha bağımsız olmalarına olanak sağlıyoruz" diye konuştu.