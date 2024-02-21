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Giriş Tarihi: 21.2.2024 10:31

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi
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