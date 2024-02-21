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Giriş Tarihi: 21.2.2024 11:39

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malcolm X için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i rahmetle andı.

AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Malcolm X için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "'İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır.' Onurlu yaşamı ve ırkçılığa karşı verdiği özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesiyle nesillere ve çağlara örnek olan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malcolm X için anma mesajı
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