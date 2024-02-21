Türkücü Hilal Özdemir muhtar adayı olduğunu açıkladı

Sosyal medya hesabından destek isteyen Türk halk müziği sanatçısı, "Güzel mahallemize vizyon sahibi, Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" dedi.
Uzun yıllar TRT ve özel televizyon kanallarında türkülerini seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir 31 Mart'ta gerçekleşecek Muhtar seçimleri kapsamında adaylığını ilan etti. Hilal Özdemir İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Adaylığı
kesinleştikten sonra haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran türkücü mahalle sakinlerinden destek istedi.
Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Özdemir'in konuya ilişkin açıklaması ise şöyle:
Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim.
Saygıdeğer Suadiye mahallesi sakinleri. Sizler, beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar TRT ve özel televizyon
kanallarından evlerinize misafir ettiniz. Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Profesyonel iş
hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda bir çok ödüller aldım.
Halen Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım. 8 yıldır kişisel gelişim alanında kozmik şifa, accesbars, eft, nlp, metatron, nefes, regresyon, kişisel koçluk, reiki, kuantum, astroloji, psikoloji gibi eğitimlerimi de tamamlayıp bu bağlamda da insanlara şifa alanında destek olmaya şifa vermeye devam ediyorum.
Tam bir doğa aşığı hayvansever ve hayvan dostuyum. Sanatçı ruhum, dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ilme muhtarlık görevine siz Suadiye sakinlerimiz ve 40 yıl boyunca babadan devraldığı muhtarlık görevini en iyi şekilde yapan sevgili Emel Perk Afacan'ın da desteğiyle muhtarlık görevine talip oldum. Tüm mahalle sakinlerinin eşit koşullarda hizmet almasını mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim.