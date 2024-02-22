Bakan Göktaş: Gerçek belediyecilik devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te başlattığı hizmet odaklı belediyecilikle şefkat, adalet ve doğruluk ilkeleriyle 22 yılın geride kaldığına dikkati çekerek, "AK Parti belediyeciliğiyle şehirlerimizin sorunlarını çözdük. Şehirlerimizin çehreleri değişti. Afyonkarahisar da güzelleşti değil mi? Herkesin gurur duyduğu, Türkiye'nin en mutlu şehirlerinden biri Afyonkarahisar değil midir? Gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir. İnşallah bu bölgede Afyonkarahisar'da AK belediyeciliğiyle, gerçek belediyecilik devam edecek" dedi.