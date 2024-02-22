Bakan Özhaseki: Toprakta zehirli atığa rastlanmadı

Erzincan'da maden kazasının meydana geldiği İliç'te; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, maden sahasındaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Maden sahasının üst kısmında kaymanın aktif hale geldiğini gösteren rapor nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Güvenle çalışabilirsiniz denildiği an AFAD koordinasyonunda tekraren arama faaliyetlerine devam edilecek" ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Toprakta zehirli atığa rastlanmadı. Her gün numune almaya devam edeceğiz. Herhangi bir tehlikenin oluşmaması için gerekli çalışmayı yapacağız Yer altındaki suların nehre dökülmesine engel olacak çalışmaları, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümler sürüyor. 9 işçiyi arama faaliyetleri devam ederken aileleri sürekli bilgilendirdik. Adli ve idari çalışmalarımız sürüyor. 9 kişi hakkında cezai ve adli işlemler devam ediyor, bu sayı artabilir" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamada "Öncelikli yüzey sularının baraja akmaması için set oluşturuldu. Bunu 10 metreye ulaştıracağız. Bunun daha da önünde gelecek olan yağışları da depolama amacıyla 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Gelecek olan temiz suların da maden sahasına girmemesi için by-pass sistemi planlanıyor" dedi.