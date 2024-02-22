Bakan Uraloğlu’dan müjde: Urfa’da tren yolu ve uçak seferleri başlıyor

Mart ayının ilk yarısında Şanlıurfa'dan direk İzmir'e uçuş seferlerinin başlayacağını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şanlıurfa'nın İzmir Uçuş talebinizi biliyoruz ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Mart ayının ilk yarısında İzmir'e direkt uçuşlar başlamış olacak" dedi.

Kentte 1 milyon 682 binin üzerinde abonenin hızlı internet kullandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Şanlıurfa'nın iletişim altyapısını da güçlendiriyoruz. Fiber optik kablo uzunluğunu 854 kilometreden 6 bin 722 kilometreye çıkardık. Daha önce ilde hızlı internet abonesi yokken, bugün 1 milyon 682 binin üzerinde abone hızlı internet kullanıyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN'DAN OTOYOL VE TREN YOLU PROJE MÜJDESİ

Şanlıurfa'ya 1.300 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu müjdesini veren Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Bu projeyle Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan havalimanına gelecek yükler, 1.300 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu ile Türkiye'ye ulaştırılacak. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden bağlamış olacağız. Kuzey-Güney koridorunda bölgemiz için hayati bir bağlantı tesis edilmiş olacak. Bu sayede bugün Ümit Burnu'ndan 45 gün ve Kızıldeniz'den 35 günde yapılan nakliyenin, Kalkınma Yolu Projesi'ni bitirdiğimizde sadece 25 gün bir süre içerisinde yapılabileceğini hesapladık ve çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. Bu çok önemli bir proje ve hayata geçmesi için işleri çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu yeni otoyolumuz ve Kalkınma Yolu Projesi faaliyete geçtiğinde bölgedeki tarım, sanayi ve ticaret faaliyetlerini artırarak Şanlıurfa ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına önemli bir katkı sağlayacak. Vatandaşlarımıza iş ve aş imkânı olacaktır" diye konuştu.

Bakan. Son olarak "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılından bu yana sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ediyoruz. Bu noktada 31 Mart seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den tekrar aday gösterdiğimiz başkanımız sayın Zeynel Abidin Beyazgül, özellikle sosyal projeleriyle çok faal ve başarılı bir belediye başkanlığı yürütmüştür. Urfa onunla birlikte her alanda değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarında da önemli projelere imza atılmıştır. Daha yeşil bir Şanlıurfa hedefiyle kent merkezi ve ilçelerde parklar, meydanlar ve yeşil alanlar inşa edilmiştir. Ecdad yadigarları tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edilerek Cumhurbaşkanımızın takdirini kazanmıştır. Kale Arkası Kültür ve Turizm Yolu, Asya ve Osmanlı mahalleleri, Kızılay Kızılkoyun'da betonarme yapıları şehrin göbeğinden kaldırarak bu alanları yeşile kavuşturup vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur" dedi.

Abdulkadir Uraloğlu yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatı ve yapımı devam eden Balıkayağı projesinde incelemelere bulunacak.