Başkan Erdoğan Denizli’de keman çalan öğrenci ile sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.
Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.
"Kemanın yanında Ud'da çalarsan o zaman çok iyi olur."— Sabah (@sabah) February 22, 2024
Denizli'de ziyaretlerini sürdüren Başkan Erdoğan, seçim otobüsünde keman ile 'Çanakkale Türküsü' çalan genç kıza eşlik etti. pic.twitter.com/AZR12O7Tcf
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'UD' TAVSİYESİ
Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ud çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.