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Giriş Tarihi: 22.2.2024 23:35 Son Güncelleme: 22.2.2024 23:42

Başkan Erdoğan Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi. Başkan Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ud çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

AA
Başkan Erdoğan Denizli’de keman çalan öğrenci ile sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'UD' TAVSİYESİ

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ud çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

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Başkan Erdoğan Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi!
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