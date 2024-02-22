Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

"BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYORLAR"

Türkiye Yüzyılının inşası bize nasip olacak. Muhalefetin trajikomik halini görüyorsunuz. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler. Horoz dövüşünün bile adabı var. Muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Bundan 9 ay önce ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı.

Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak. Sadece siyasi kariyer basamaklarını tırmandırmak istiyorlar. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar.

Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Elbette biz kimin ne yaptığına ne söylediğine aldırmadan sadece kendi işimize bakıyoruz.

Ülkemizi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri bu anlayışla şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak ilk adım olarak görüyorsunuz.