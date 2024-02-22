Başkan Saygılı: Sivil toplum örgütleri bizim için kıymetli

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Memur-Sen Kırıkkale Şubesine gerçekleştirdiği ziyarette Memur-Sen Kırıkkale Yasin Pekuz ve sendika başkanları katıldı. Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen görüşmede sendika şube başkanları göreve geldiği günden bu yana istişareye dayalı bir yönetim anlayışı sergileyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ettiler. Sendikaya bağlı şube başkanları, "Kırıkkale'de son yılların en büyük projeleri gerçekleştirildi. Başkanımız Dinçer bu projelerde bizlerinde hep fikrini aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandılar.

Ziyarette konuşan Memur-sen Kırıkkale Şube Başkanı Yasin Pekuz'da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız ile kamu görevlilerinin beklenti ve taleplerini görüştük. Fikir alış verişinde Bulunduk. Başkanımız Mehmet Saygılı Kırıkkale Belediyesi'nde başlattığı hizmetleri devam ettireceğine inandığımızı söyledi. Şehrimizin çehresinin değiştirilmesi için gösterdiği gayreti dolayı teşekkür ettik. Ayrıca Belediyesi çalışanlarına Sosyal Denge Sözleşmesi'nde yüzde 200'ün üzerinde iyileştime yapmış olmasından dolayı da ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Kırıkkale şubesinin göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Mehmet Saygılı ise Kırıkkale'yi bir sanayi özellikle de Savunma sanayii şehrine çevirmeye çalıştıklarını bunun yanı sırada çok sayıda kamu çalışanın şehirde bulunduğunu söyleyerek, "Kırıkkale'mizde çok sayıda kamu görevlimiz mevcut. Dolayısıyla bugün hem bir ziyaret gerçekleştirdik hem de Kırıkkale'yi hep beraber yöneteceğimiz için kamu görevlilerimiz ile fikir alışverişinde bulunduk. Sivil toplum örgütlerimizi, birçok kesimi dinleyerek, taleplerini alarak yolumuza devam ediyoruz. Kırıkkale'mizin bir çok problemini birlikte çözdük, bilinen problemleri de yine biz çözeriz." Şeklinde konuştu.