Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve AK Parti grubu girişimleri ile Sarıyer'in 10 mahallesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arazilerinin hak sahiplerine satılması için nihai karar çıktı. Konunun seçim sonrasına bırakılmasını istemeyen Hüseyin Coşkun ve AK Parti grubu, İBB Meclisi'ni 19 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı olağanüstü meclis toplantısı İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında gerçekleşti.

CHP'nin bekletmek istediği sorunu AK Parti grubu çözdü | VİDEOHABER

HERKES TAPUSUNA KAVUŞACAK

Olağanüstü meclis toplantısında alınan karar gereği 91 adet parselin, vatandaşlara satılmasının önü açıldı. Alınan kararla Sarıyer'de, İBB arazileri üzerinde evleri bulunan herkesin tapusuna kavuşmasına imkan sağlandı.

AK PARTİ GRUBU 16 PARSELİ DAHA EKLETTİ

Daha önce yine AK Parti grubunun girişimleriyle Rumeli Hisarı ve Pınar Mahallesi'ndeki parseller için alınan kararın devamı niteliğindeki kararla, tam 91 adet parsel daha vatandaşlara satılacak. Sarıyer Belediyesi'nden gönderilen 75 adet parselin eksik olduğunu fark eden AK Partililer, satış dosyasına 16 adet parseli daha ekleyerek vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi. Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve İBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu'nun dikkati sayesinde, Sarıyer'de İBB parsellerinin sayısının 75 değil, 91 olduğu tespit edildi.

CHP YÖNETİMİ 5 YIL BOYUNCA GÜNDEME ALMADI

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin ve CHP grubunun son 5 yılda onlarca kez vaat vermesine rağmen meclis gündemine getirmediği ve kararın 31 Mart seçim sonrasına bırakmak istemesine karşın harekete geçen AK Parti grubunun aldığı karar sonrası İmamoğlu, konuyu müjde olarak duyurarak sahiplenmek istedi. Ancak Sarıyerliler, İmamoğlu'nun sahiplenme girişimine prim vermeyerek sorunun çözümünde öncü olan Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun'a teşekkür etti.

MAĞDURİYETLERİN YAŞANMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLDİ

Hüseyin Coşkun Sarıyer'in tapu sorununun çözümü konusunda kendilerine verdikleri destek nedeniyle İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ve İBB İmar Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı'ya teşekkür etti. AK Partili Hüseyin Coşkun vatandaşlara müjdeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Sarıyer ilçemizin imar plan sorunu ile birlikte mülkiyet sorunu için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Sarıyer'imizde İBB mülkiyetinde olup üzerinde binası olan vatandaşlarımıza tapu devir sürecini başlattık. İlk olarak 7 Temmuz 2022 tarihinde aldığımız İBB meclis kararları ile birlikte Pınar ve Rumeli Hisarı mahallelerinde toplam 32 hektarlık alanda tapu devirlerine başladık. Bugüne kadar 20 adet tapu vatandaşlar adına tescil edildi ve 700 adet tapu devrinin işlemleri ise devam ediyor. İşte alacağımız meclis kararı ile birlikte yine iki ayrı dosya olmak üzere 10 mahallede 75 adet +16 adet olmak üzere toplam 91 adet parselin tapu satış işlemine onay veriyoruz.

Meclis kararına istinaden;

*Taksitle alımlarda ilk taksit ödenmesi halinde tapu tescilinin yapılmasına

*Mağduriyet yaşanmaması için 5 yıl satılamaz şartı getirilmesine,

*Hak sahipliği tanımını bina sahiplerini tamamen kapsayacak şekilde tanımlanmak suretiyle vatandaşımızın hak ve menfaatlerine uygun şekilde meclis kararını çıkarıyoruz…

Bu vesileyle mülkiyet sorununun çözüm sürecinde bize desteğini esirgemeyen Sayın Tevfik Göksu'ya, Hukuk Komisyon Başkanımız Muhammet Kaynar Beye ve diğer üyelerine parti ayırmaksızın bütün meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.