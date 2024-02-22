“Hayvan dostu şehirler sıralamasında Trabzon birinci olmalı”

Sokak hayvanlarına yönelik olarak Ortahisar Belediyesi'nin de paydaşı olduğu birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Lütfiye Tüzün, "Ortahisar Sevgi Aşısı projesini hayata geçirdik. Bütün Türkiye'ye örnek olan bir projeydi. Ortahisar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trahayko ile birlikte bunu hayata geçirdik. Diğer projemiz de tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir projeydi. Ortahisar Belediyemizin destekleriyle Merkez Bankası'nın bozuk para kutularından sokak hayvanları için kulübeler yaptık. Bunlar birçok sokak hayvanına, kedi ve köpeğe barınak ve kulübe oldu. Ulusal basında birçok haberde yer verildi. Biz okullarımızda sürekli proje üretiyoruz, Ortahisar Belediyemiz de bize destek veriyor. Kısırlaştırma yapıyoruz. Ortahisar Küçük Dostlar Kliniği birçok işlevi yerine getiriyor. Gerçekten sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Çok acil bir ihtiyaç olan klinikti. Bu klinik bizim için çok büyük bir avantaj."

"SAHİPLENDİĞİNİZ ZAMAN HAYVANLAR DA SİZİ SAHİPLENİYOR"

Evinde kedi beslemeye başladıktan sonra hayvanlarla ilgili farkındalığının oldukça artığını belirten Başkan Genç, "Herkes burada çok güzel bir iş için bulunuyor ve hiçbir karşılık beklemeden Allah'ın dilsiz kulları olarak yarattığı ve insanlara emanet ettiği o canlarla ilgilenen bir topluluk burada bulunuyor. Bu topluluk benim için çok güzel bir topluluktur. Ben çocukluğu köyde geçmiş, kedi, köpek, inek, tavukla iç içe büyümüş bir arkadaşınızım. Ama bunun farkındalığına ben ancak 45 yaşında kedi sahiplendiğim zaman vakıf oldum. Yani kediyle 45 yaşında tanıştım. Sahiplendiğiniz zaman o da sizi sahipleniyor. Şu anda bizim evimizde üç tane kedimiz var. Köpeğimiz de var. Hepsini de dernekten sahiplendik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kapıda da var onlar da eve girmek için bekliyor. Bu hakikaten çok güzel bir iş." dedi.

"İNSANLAR ADINA EN HAYIRLI İŞİ YAPIYORSUNUZ"

Kurduğu Küçük Dostlar Kliniği sayesinde Ortahisar'da kedi popülasyonunu kontrol altına aldıklarını ifade eden Genç, "Göreve geldiğimiz anda şehrimizde kedi popülasyonunun çok yüksek olduğunu tespit ettik. Esasında onların yaşam alanları biz insanlar tarafından işgal edilmiş. Biz onların alanlarına giriyoruz. Ben TRAHAYKO'yu onun kıymetli yöneticilerini içten gelen sevgilerimle, saygılarımla alkışlıyorum. Bana göre yeryüzünde insan adına yapılan en hayırlı işi yapıyorlar. Bu canlar bize emanet. Kedi popülasyonunu kontrol ve disiplin altına almak için derneğimizle istişare ederek Küçük Dostlar Kliniği'nimizi kurduk. Ve merkezimizde kedi popülasyonunu kontrol altına aldık. Burada tam 6635 kediyi kısırlaştırdık. 6453 adet de tedavi operasyonu yaptık. Göreve geldiğimizde bir tane memur veterinerimiz vardı, bu işleri sürdürebilmek için şu anda 3 veterinerimiz var." açıklamalarında bulundu.

"SOKAK HAYVANLARI İÇİN DOĞU VE BATIDA İKİ KLİNİK KURULACAK"

31 Mart'tan sonra göreve gelmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'nı kuracağını dile getiren Başkan Genç, "Bu işlerde şu anda mütekâmil durumdayız. Ama bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yeni dönemde göreve gelirsek bir tane Vakfıkebir'de bir tane de Of veya Araklı'da bir klinik kuracağız. Büyükşehir'de bu işler şu anda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı adı altında yürütülüyor. Allah nasip ederse göreve gelirsem ilk icraatlarımdan bir tanesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı kurmak olacak. Çünkü bu işler sağlık işleri altında yürütülecek işler değil. Çünkü işimiz sadece kedi popülasyonunu kontrol altına almak değil… Giresun'dan, Gümüşhane'den, Şalpazarı'ndan köpekleri getirip merkeze bırakıyorlar. Bu işin bir koordinasyonu, disiplini gerekiyor. Bu da kurumsallaşma ve işbirliğiyle olur." diye konuştu.

"HAYVAN DOSTU ŞEHİRLER SIRALAMASINDA TRABZON BİRİNCİ OLMALI"

En mutlu şehir hedefinin gerçekleşmesi için sadece insanların değil, hayvanların da mutluluğunun önemli olduğunu kaydeden Genç, "Bizim hedefimiz 'En Mutlu Şehir' olmaktı. En Mutlu Şehir olmak sadece insanların mutluluğuyla olmaz, bize emanet canların mutluluğuyla olur. Yeşili olan saygıyla, yeşili artıran anlayışla olur. İnşallah yeni dönemde aynı anlayışa sahip olduğum Ergin Aydın Başkanımızla da aynı anlayışı ortaya koyacağız. Biz Trabzonlular biraz inadız... Ben 5.'liği kabul etmiyorum, inşallah 1'ciliğe doğru gideceğiz. Hayvan dostu şehirler sıralamasında Trabzon birinci olursa bundan inanın çok mutlu olurum. Çünkü bu şehrin bir yöneticisi olarak bunu önemli görüyorum. Biz de bir çalışma yaptık lokantalarımızdan, otellerimizden topladığımız atıkları bir mama fabrikası kurup değerlendirmek istiyoruz. Böylece sizin bu fedakârlığınıza da katkı sağlayacağız. Belediye olarak da bu işleri daha kurumsal bir yapıya kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

"SOKAK KÖPEKLERİNİ BARINAĞA TIKALIM ANLAYIŞINDA DEĞİLİZ"

Sokak köpekleri konusunda ne gibi çalışmalarla konuşan Genç, "Mevzuata göre bizim yükümlülüğümüz sokak hayvanlarını kediyi ya da köpeği alıp aşılarını yapıp, bir müdahale gerekiyorsa onu da yapıp yine aynı yere bırakmaktan ibaret. Biz bununla mükellefiz. Fakat sokak köpeklerinde gruplaşma oldukça saldırganlık da artıyor. Meydan'da son yaşanan olayı biliyoruz. Dolayısıyla orada da tedbir almamız lazım. Biz hiçbir zaman Trabzon'da bütün köpekleri toplayalım, barınağa tıkalım anlayışında olmadık, olmayacağız da… Biz onları kimliklendirdik. Köpekleri getirip bırakıyorlar. Yeni dönemde o nedenle köpekleri kısırlaştırma ünitelerimizi artırmamız lazım. Şu anda Büyükşehir de var ama artırmamız lazım. Yani biz hiçbir zaman toptancı bir yaklaşımda olmadık. Biz hangi adımı atıyorsak derneğimizle atacağız. Çünkü onlar bütün ilgileriyle ve bilgileriyle beraber bu işte bizim önümüzde. Biz teknik olarak müdahalede bulunuyoruz, kurumsal olarak da atılması gereken adımları atıyoruz. Yine aynı anlayışla yola devam edeceğiz inşallah."