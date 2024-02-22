İyi Parti Karaisalı ilçe başkanı istifa etti

Teşkilat ile hareket etmek yerine kendi ailesiyle birlikte hareket eden ve tüm kararları aile içinde alan bir adayla seçim kazanılacağına olan inancının zayıfladığını dile getiren Kuşdemir, şunları kaydetti: Uzlaşı ve diyalog ortamında bir türlü buluşamayan, ekipçiliği ve emeği görmezden gelen, seçilmek üzere yola çıkmasına rağmen daha seçilmeden güç zehirlenmesi yaşayan, her şeyden önemlisi parti teşkilatını ve ilçe başkanlık makamını yok sayarak liste dayatmaya kalkışan bir adayla seçime gitmek şahsım ve Karaisalı halkı için saygısızlık olacaktı. Etik bulmadığım için seçimlere kadar hiçbir siyasi partiye yakınlık kurmayacağımı, tüm adaylara eşit mesafede olduğumu fakat malum adaya negatif bir uzaklıkta bulunacağımı belirtirim.