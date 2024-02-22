Haberler Gündem Haberleri İyi Parti Karaisalı ilçe başkanı istifa etti
Giriş Tarihi: 22.2.2024 10:57

İyi Parti Karaisalı ilçe başkanı istifa etti

Adana'da İyi Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Kuşdemir ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte birçok parti üyesiyle istifa etti. Kuşdemir yaptığı açıklamada, “Parti teşkilatını, üyeleri ve şahsımı sadece ve sadece basamak olarak kullanan ve bizleri bir avuç insan topluluğu olarak görerek ‘ezeceğinden’ bahsetme haddini aşan belediye başkan adayı Kemal Metin yola devam edemezdim” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İyi Parti Karaisalı ilçe başkanı istifa etti

Teşkilat ile hareket etmek yerine kendi ailesiyle birlikte hareket eden ve tüm kararları aile içinde alan bir adayla seçim kazanılacağına olan inancının zayıfladığını dile getiren Kuşdemir, şunları kaydetti: Uzlaşı ve diyalog ortamında bir türlü buluşamayan, ekipçiliği ve emeği görmezden gelen, seçilmek üzere yola çıkmasına rağmen daha seçilmeden güç zehirlenmesi yaşayan, her şeyden önemlisi parti teşkilatını ve ilçe başkanlık makamını yok sayarak liste dayatmaya kalkışan bir adayla seçime gitmek şahsım ve Karaisalı halkı için saygısızlık olacaktı. Etik bulmadığım için seçimlere kadar hiçbir siyasi partiye yakınlık kurmayacağımı, tüm adaylara eşit mesafede olduğumu fakat malum adaya negatif bir uzaklıkta bulunacağımı belirtirim.

ARKADAŞINA GÖNDER
İyi Parti Karaisalı ilçe başkanı istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA