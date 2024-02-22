İYİ Parti’de istifa depremi: 28 kişi MHP’ye katıldı

İYİ Parti Aksaray teşkilatında istifa depremi yaşandı. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Taci Nur Öztürk, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de aralarında 28 kişi partilerinden istifa etti. İstifa edenler MHP il başkanlığında düzenlenen programda yeni rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den istifa eden Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Armağan Öztürk, "Ülkem ve Aksaray için neler yapabilirim düşüncesi ile bir hayalin peşine takılarak, 2017 yılından günümüze içinde bulunduğum İYİ Parti'de, her şeyin sadece bir kurgudan ibaret olduğunu anladım. Gelinen noktada emeğin, özverili çalışmanın hiçe sayıldığı, Genel Başkanı bir kadın olan İYİ Parti'den, başta Aksaray il teşkilatı olmak üzere; kadınlara ve ülkücülere siyaset hakkının tanınmaması, kibrin kol gezmesi, egoizmin hüküm sürmesi, 'Ben yaptım oldu' şeklindeki çıkar ilişkilerine dayalı bir siyaset anlayışının olması, hiçbir siyasi hedefin bulunmaması gerekçesiyle Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı ve Belediye meclis üye adaylığımızdan istifa ederek, yuvamız Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılmaya karar verdik" dedi.

Öztürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "eve dön" çağrısı karşısında menfaat gözetilmeksizin MHP'ye geri dönmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını da ifade etti.