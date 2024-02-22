İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor! Birçok parti üyesi istifa etti

İYİ Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Kuşdemir partisinden istifa etti.

Kuşdemir istifa sonrası yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAYAN..."

"Parti teşkilatını, üyeleri ve şahsımı sadece ve sadece basamak olarak kullanan ve bizleri bir avuç insan topluluğu olarak görerek 'ezeceğinden' bahsetme haddini aşan bir aday ile yola devam edemezdim. Uzlaşı ve diyalog ortamında bir türlü buluşamayan, ekipçiliği ve emeği görmezden gelen, seçilmek üzere yola çıkmasına rağmen daha seçilmeden güç zehirlenmesi yaşayan,