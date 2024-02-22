İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, genç iş insanlarıyla buluştu

Dağ, Ege Genç İş İnsanları Derneğini (EGİAD) ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada kente 12 yıl boyunca milletvekili olarak hizmet ettiğini, şimdi de şehremini olmaya talip olduğunu belirten Dağ, İzmir'in ekonomik kalkınmasında iş insanlarının oynadığı rolün paha biçilemez olduğunu söyledi. İş dünyasının katkısıyla İzmir'in sadece ulusal değil uluslararası arenada da rekabet edebilirliğini arttırdığını dile getiren Dağ: "1 Nisan sabahı itibariyle siz iş insanlarımızın önünü açacak, iş potansiyellerini arttıracak ve yatırımı teşvik edecek politikaları hayata geçirmeyi taahhüt ediyorum. İzmir'in ekonomik potansiyelini maksimize etmek, şehrimizi kalkındırmak hepimizin ortak hedefi. Gençlerimiz de İzmir'imizin en büyük gücü ve en değerli kaynağı. Onların dinamizmi, yaratıcılığı ve yenilikçi bakış açıları, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak. Genç girişimcilerimizi desteklemek, onlara gerekli altyapıyı ve kaynakları sağlamak, İzmir'i bir inovasyon ve teknoloji merkezi yapma yolunda atacağımız en önemli adımlardandır." Dedi.

DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM

Kuracakları İzmir Bilim Merkezi ve Bilişim Kampüsü ile oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik alanlarında dünya standartlarında bir eğitim sunacaklarını bildiren Dağ, İzmir Online İstihdam Platformu ile istihdam eşleştirmesi sağlayacaklarını aktardı.

GENÇLERE YENİ FIRSATLAR

Dağ, "İzmir Kodluyor" projesi ile robotik ve kodlama atölyeleri, Sivil Toplum Gelişim Merkezi ile de toplumsal sorunlara duyarlı projeler geliştirmek isteyen gençlere fırsat sunulacağını, "Yeni İşim, İlk Ofisim" programı ile de girişimci ruhu olan gençlere işlerini kurmaları için destek olacaklarını bildirdi.

FON KURACAĞIZ

İzmir Girişim Sermaye Fonunu 500 milyon lira bütçeyle kuracaklarını da kaydeden Dağ, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlanacağını sözlerine ekledi.