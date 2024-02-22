Kapaklı Belediyesinin projesi bakanlık tarafından örnek gösterildi

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin öncülüğünde, Kapaklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından uygulamaya geçirilen "Attığını Kazanca Dönüştür" projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki belediyeler arasında Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri arasına seçildi.

SIFIR ATIK İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Sıfır atık ve çevre uygulamalarıyla ulusal medyada da adından söz ettiren Kapaklı Belediyesi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek için hayata geçirdiği "Attığını Kazanca Dönüştür" projesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından örnek gösterildi.

ATIKLARIN VERİMLİ TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜM İLE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz öncülüğünde ilçemizde sıfır atık bilincinin oluşması, geri dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek için farklı proje ve uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Ev ve iş yerlerinde biriktirilen, kaynadığında ayrı toplanmış atıkların verimli toplanması ve geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılması amacıyla uyguladığımız "Attığını Kazanca Dönüştür" projemiz ile de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'deki belediyeler arasında Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri arasına seçildik. Emeği geçen personelimize ve projemize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

43.247 KİLO ATIK TOPLANDI

Başkan Çetin, "Projemiz ile atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesini teşvik ediyor, bertarafa giden atık miktarı azalıyor. Vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağladığımız proje ile esnafımızın kazancına da destek oluyoruz ve ilçemizde sıfır atık farkındalığını artırıyoruz. 2023 yılı içerisinde projemizin 220 aktif kullanıcısı bulunmaktadır. 22 ayda 43. 274 kilo geri dönüşüm miktarı toplanırken, vatandaşlarımıza 75 bin 999 lira ödeme yapılmıştır." dedi.

PROJE DETAYLARI

Proje kapsamında kağıt/karton, plastik, metal ve cam atıkların yanı sıra bitkisel atık yağ, atık pil, tekstil atıkları, atık elektrikli ve elektronik eşyalar toplanmaktadır. sifiratik.kapakli.bel.tr web sitesinde yayımlanan program ile ilçenin merkeze uzak yerleşim yerleri dahil tüm mahallelerine hizmet sağlandı.

Elde edilen kazancın yerelde karşılık görmesi adına market, lokanta ve kafe esnafı proje kapsamında oluyor.Vatandaş sifiratik.kapakli.bel.tr web sitesinden dijital kart başvurusu yapar veya mobil atık getirme aracından basılı kart talep edip uygulama üzerinden hesabını aktif eder. Atık teslim edildikçe hesabına yüklenen bakiyeyi uygulama üzerinden takip eder. Uygulama üzerinden kendisine en yakın lokanta, kafe veya marketi bularak bakiyelerini kullanır