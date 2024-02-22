Kurum ‘İstanbul’u Büyüten Kadınlar’ ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen 'İstanbul'u Büyüten Kadınlar' programında farklı sektördeki kadın yöneticiler ve girişimcilerle bir araya geldi. Programda Kurum'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tansu Çiller, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de katıldı. Kurum, "1 Nisan itibarıyla yeniden tarih yazmaya hazırlanmaktadır. 39 gün sonra İstanbul'umuz; Gerçek Belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak. Kadınlarımızın inceliğini, özgüvenini örnek alan bir yönetim anlayışı sunacağız. Sizlere, İstanbul'un kadınlarına söz veriyoruz. Göreve geldiğimizde; kadın yönetici, işçi ve memur sayımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihindeki en yüksek seviyeye çıkaracağız. İstanbul'un kadınları, bu aziz şehri nasıl bugüne taşıdıysa; biz de İstanbul'u yeniden yükselişe geçirecek projelerimize sizlerle birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.



"BU ŞEHRİ KADINLARIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

AK Parti iktidarında kadınların daima önünün açıldığını hatırlatan Kurum, "İstanbul için yeni bir dönem başlıyor. Bizim dönemimizde; İstanbul'a yön veren doğrudan kadınlar olacak, sizler olacaksınız. 1 Nisan'dan itibaren; bu şehri kadınlarımızla birlikte, sizlerle yöneteceğiz. İstanbul'daki; çevreden doğa korumaya, mimariden iklim değişikliğine ve kadın istihdamına kadar yüzlerce farklı alanda hizmet veren tüm kadın dernekleri ve vakıflarıyla bir araya gelerek, İstanbul'u Büyüten Kadınlar Meclisi'mizi beraberce kuracağız. Sizlerle bugün ilkini yaptığımız bu toplantıyı sürdüreceğiz, düzenli olarak yapacağız" diye konuştu.



"100 BİN GİRİŞİMCİ KADINIMIZA 100 BİN LİRA DESTEK SUNACAĞIZ"

Kurum, "Hep birlikte; kadınların işgücüne katılımını ve kadın girişimcileri tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun için de ihtiyaç duyulan eğitime, istihdam fırsatlarına ve finansal erişime dair eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız. Bu mevcut yönetim kadınlarımızın bin bir emekle kurduğu göz nuru İSMEK'lerimizi artık işletilemez hale getirdi. Halbuki oradaki amaç; kadınlarımızın istihdamını artırmaktı. Orada iş gücü ile birlikte İstanbul'un büyümesine katkı sağlamaktı. İSMEK ve diğer meslek edindirme faaliyetlerimizle birlikte biz inşallah, 39 ilçede kadınlarımıza hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracağız. Kadınlar; hangi sektörde iş yapmak isterse, biz tam o karar noktasında hemen yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, 'Büyükşehir yanında' diyeceğiz" şeklinde konuştu.



AK Parti İBB Adayı Murat Kurum programın ardından Ortaköy'de bulunan esnafları da ziyaret etti.