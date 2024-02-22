MHP’den AYM’ye Can Atalay kararı tepkisi: Anayasa Mahkemesi, Anayasaya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor

"BU AÇIK BİR MESAJDIR"

Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85'e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır. Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasayı ve TBMM'yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz.