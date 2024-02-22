MHP’den AYM’ye Can Atalay kararı tepkisi: Anayasa Mahkemesi, Anayasaya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Gezi Provokatörü Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
MHP'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız söz konusu karara tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:
"YETKİSİZLİK NEDENİYLE REDDETMEK YERİNE..."
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu "yetkisizlik nedeniyle reddetmek" yerine; Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki kanuna aykırı olarak olarak; "Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. "Anayasa Mahkemesi, Anayasaya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor.
"Anayasa'nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa'nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır."
Anayasa Mahkemesi'nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM'de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM'ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son başvuruyu yine "yetkisizlik sebebiyle reddetmesi" gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip "karar verilmesine yer olmadığı kararı" vererek Anayasanın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir.
"BU AÇIK BİR MESAJDIR"
Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85'e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır. Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.
Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasayı ve TBMM'yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz.