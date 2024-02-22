MSB duyurdu! 1 Ocak’tan bugüne kadar 458 terörist etkisiz hale getirildi

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda,

- NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.

- Steadfast Defender 2024 Tatbikatı kapsamında; Polonya'da, 13-28 Şubat tarihleri arasında icra edilen Brillant Jump 2024 Tatbikatı'na 1 keşif bölüğü ile katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede 29 Şubat-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dragon 2024 Tabikatı'na da katılım sağlanacaktır.

- İtalya ev sahipliğinde 26 Şubat-08 Mart tarihleri arasında Orta Akdeniz'de icra edilecek DYNAMIC MANTA-2024 Tatbikatı'na TCG GEDİZ, TCG ANAFARTALAR, Deniz Karakol ve C-72 Genel Maksat Uçağı,

- Yunanistan ev sahipliğinde 26 Şubat-10 Mart tarihleri arasında icra edilecek ARIADNE-2024 Tatbikatı'na ise NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG ANAMUR ile iştirak edilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, TCG BURGAZADA korvetimizin sancak gemisi olduğu Deniz Muhafızı Harekâtı'nda; "2024 Yılı 1'inci Dönem Odak Harekâtı"na 1 Havadan İhbar Kontrol Uçağı, 1 Denizaltı ve 1 Deniz Karakol Uçağı ile iştirak edilmiştir.

Diğer yandan;

- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ gemisi tarafından Çanakkale'ye, BADEN-WURTTEMBERG fırkateyni tarafından Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından ise İzmir'e liman ziyaretleri icra edilmiştir.

- Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO gemisi tarafından ise 22-23 Şubat tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.

TCG ANAMUR mayın avlama gemimiz de, 24 Şubat-08 Nisan tarihleri arasında NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'ye katılacaktır.

Marmara Denizi'nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisini 51 metre derinlikte tespit eden Deniz Kuvvetlerimiz, mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına; Deniz Karakol Uçağı, mayın avlama gemisi, araştırma gemisi ve arama kurtarma gemisi ile destek sağlamış olup hâlihazırda iki gemi ile çalışmalar devam etmektedir.

Deniz Kuvvetlerimizde 29 yıl görev yapan ULUÇALİREİS denizaltımız; Gölcük Tersanesi Komutanlığınca havuzlanmış, bakım-onarım sonrasında 20 Şubat'ta Çanakkale'ye intikal ettirilmiştir. Söz konusu gemimizin; Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığınca yapılacak müzecilik donanımları sonrası 18 Mart'ta halkımızın ziyaretine açılması planlanmaktadır.

9-11 Şubat tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen "Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası"nda kendi kategorilerinde toplamda 21 altın, 16 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Yüzme Takımımızı bir kez daha kutluyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80'lere ulaşan ve bu alanda marka hâline gelen savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.

Bu kapsamda;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarlarda; "Portatif Hava Savunma Füze Sistemi" ile "Zırhlı Tekerlekli Araç Kurtarıcısı"nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "8 adet Liman Kontrol Botu Projesi" kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT'un altıncısı 20 Şubat'ta teslim edilmiştir.

Yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Yerli ve Millî Uçak Gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlanmıştır.

Öte yandan, dün (21 Şubat) ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğindeki en önemli kuvvet çarpanı olarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli ve millî muharip uçağımız KAAN'ın ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla;

- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,

- Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya,

- Üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.