Murat Kurum: Kent uzlaşısı dedikleri Kandil uzlaşısıdır

KENT UZLAŞISI DEDİKLERİ KANDİL UZLAŞISIDIR

Bölücü terör örgütü elebaşı bizi hedef alıyor. İttifaka da işaret ediyor. Biz örgütün bizi hedef almasını doğal görüyoruz. Onların dertleri ülkemiz değil, ülke bölünsün parçalansın. Onlara karşı mücadelemizi her zaman verdik, vermeye de devam edeceğiz. Biz adımlarımızı sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmaya devam edeceğiz. Kandil'in işaret ettiği ittifaktan bahsediyorlar. Kent uzlaşısı dedikleri kandil uzlaşısıdır. Atatürk'ün kurduğu partinin gaflet ve delalet içine düştüğünü görüyoruz. CHP özgür bir parti değildir. Kapı arkasında kirli ittifaklar kurup söyleyemiyorlar. Bunu milletimiz çok iyi görüyor. kent uzlaşısı olunca şu andaki DEM parti terör örgütüne mesafe mi koyacak, terör örgütü propagandasından vaz mı geçecek?

İSTANBUL'U ÜZERSİNİZ, İSTANBUL DA SİZİ ÜZER

CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz de bundan oldukça rahatsız. İsyan ediyorlar. CHP'li seçmenin de alternatifsiz olmadığını görüyoruz. İBB kaynaklarını CHP'nin kongresinde oradaki delegeler için, CHP'nin ayrışması için harcayan anlayışla karşı karşıyalar. Rahatsızlıklarını da kendileri dile getiriyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a kullanmak lazım. Kendi geleceğiniz, ikbaliniz için kullanamazsınız. İstanbul'u üzersiniz, İstanbul da sizi üzer.

KAZANDIK DİYORLAR KAYBEDİYORLAR

Yerel seçim hizmet seçimdir. İstanbulluların en iyi proje yapacak olanların arkasından gideceğine yürekte inanıyorum. Her kardeşimizin oyuna talibiz. Kadıköy'de gezdiğimizde görüyoruz; Bağdat caddesinde insanlar huzurla dolaşamıyor. En güzel anketler sahadaki ilgi, alaka ve sevgi. Her seçimde sahada bunu görüyoruz. İnsanımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. Bu coşku her geçen gün büyüyor. Bu sonuçta sevgi ile olacak. Biz bu süreçte şu andaki CHP'li yönetimin kafasını karışıklığı da bundan kaynaklanıyor, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ne yapsak da bu sevgiyi koparsak çabasındalar. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Sizin 5 sene İstanbul'a bir hizmetiniz yok. Başarısız oldunuz, bunu herkes biliyor.

Bir bakıyorsunuz kazandık diyorlar kaybediyorlar, bir bakıyorsunuz kongreye gidiyorlar. Hem anketlerimiz, hem sahadaki sevgi 31 Mart'a gümbür gümbür geldiğimizi gösteriyor.

