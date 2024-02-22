Şırnak’ta PKK’ya ait çok sayıda roketatar mühimmatı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "ara-bul-yok et" stratejisi kapsamında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları devam ediyor. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlar düzenleniyor.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha ediliyor. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere İlçesi Düz Deresi bölgesinde yapılan operasyonda, çok sayıda anti tank ve RPG mühimmatı ele geçirildi.