Son dakika: Meral Akşener’den eski ittifak ortağı CHP’ye salvolar: Atatürk’ün varisi olanlar bugünDEM’leniyor...

Akşener, konuşmasından öne çıkanlar:

"Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman aşabilmişsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Dolayısıyla hazmetmişimdir yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim.