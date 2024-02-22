Ticaret Bakanı Bolat’ın acı günü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.