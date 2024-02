9 ay önce ülkeyi yöneteceklerdi şimdi birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nı hıncahınç dolduran 75 bin vatandaşa hitap etti. İşte Erdoğan'ın Denizli mitinginde verdiği mesajlar:Muhalefetin trajikomik hâllerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter hâldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına en ağır hakaretleri yapmaktan çekinmiyorlar. Hem cumhurbaşkanı adayları hem cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerden daha fazlasını kendileri söylüyor. 9 ay önce birlikte ülkeyi yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok.Doğru yanlış bakmadan her şeye karşı çıkmanın hâli yalancı çobana benzer. Bunlar Türkiye'de güya yıllarca siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Şimdi Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler. Ülkemizdeki muhalefetin durumu böyle. Biz kimin ne yaptığına, ne dediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz. Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ilk asrının kalkınma hamlesi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız.İçinde21 ambulansın, 2380 kolluk yardım görevlimizin ve 2 bin 380 tonluk yardım malzemesinin olduğu gemimiz Gazze için Mısır'ın limanına vardı. Daha nice görünür görünmez yardımlarımızla mazlumlara kol kanat çıkıyoruz.2024 yılı için asgari ücretlilerimize, emeklilerimize, kamu görevlilerimize enflasyonun üzerinde zam yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle inşallah daha rahat nefes alacağız.deprem şehrimizi ziyaret ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmak. Deprem bölgesi için tüm bu işleri yaparken diğer şehirlerimizi de ihmal etmiyoruz.BaşkanErdoğan Denizli'de, keman çalan bir konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı. Öğrencinin kemanla seslendirdiği Çanakkale Türküsü'nü söyleyen Erdoğan, kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.TürkiyeYüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayiinde hedefimiz en üst lige çıkmak. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisiyiz. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı... Şimdi en son Kaan'ımız çıktı. Bir de Kızılelma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. Varsın onlar 'başaramazsın' desinler. Ne derseniz deyin, yaptık gökyüzüyle buluşturduk.Denizli'yebugüne kadar 110 milyar liralık yatırım yaptık. 4 bin 280 adet yeni derslik inşa ettik. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza 4.3 milyar TL kaynakla destek olduk. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1911 konutun inşası sürüyor. Akbaş Barajı'ndaki yatırımı içme suyu projesinin bitmesiyle tamamladık. Denizli-Aydın arasındaki ulaşım süresini 1 saate düşüreceğiz. Denizli'den en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz.Alandabugün 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş gari. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu.