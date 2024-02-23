AK Parti Devrek seçim koordinasyon merkezi açıldı

AK Parti Devrek İlçesinde Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı düzenlenen tören ile açıldı. Mitinge dönen seçim bürosu açılışında Ulupınar gövde gösterisi yaptı. Açılışa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, belediye başkanları ve coşkulu kalabalık katıldı.

Açılışta ilk olarak konuşan Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, "Devrek bütün seçimlerde bizlere sahip çıktı. AK Partinin en yüksek aldığı oy her zaman Devrek oldu. Bugün bu açılışımızı mitinge çevirdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Amacımız vatandaşlarımıza hizmet. Kazanan biz olmayacağız Devrek olacak. Genç yaşta başardık bu tecrübe ile daha iyi işler yapacağız inşallah. Mevcut belediye başkanımız bizim düşmanımız değildir. İşçilere çalışanlara baskı yapıldığını duyuyoruz buna sessiz kalmayız. Belediye başkanlığı makamının bir şerefi ve onuru vardır biz bunu korumaya geliyoruz. Şu an belediye yerle yeksan durumda. Biz bunu düzeltmeye geliyoruz. Şu anki belediye yolsuzluklarla anılmaktadır. Biz Devrek hizmetlerle anılsın istiyoruz. Bizim bir hizmet binası sözümüz var. Toplu konut gibi projelerimiz var bunları sizlere tanıtacağız. Bizler hizmet için yola çıktık. Sizlerin destekleri ile bunu başaracağız" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Bizler 2004'te yaptık 2009 da yaptık yine yapacağız. Belediyecilikte neler yaptıklarımız ortada bundan sonra yaparsa yine AK Parti yapar. Hizmetlerin devamı için Desteklerinizi bekliyorum. Burada sizlerin destekleri ile yüzde 60'ın üzerinde sandıklardan çıktık. Yine aynı destekle bizlere destek olacağınıza şüphemiz yok. Burayı miting alanına çevirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, "Özcan beyi sizler çok iyi tanıyorsunuz. Herkesin yarasına dokunmuş bir insan. Biz sizlerden şunu rica ediyoruz. Sizler daha yüzde 63 üstünde bir oyla seçmişseniz yine yapacağınıza inanıyorum. Burada bizlere miting havası yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Özcan beyi sizlere sizleri de Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan da, "Bir belediye seçimine giriyoruz. Hizmetin adresi belli navigasyona da yazarsanız adres belli. Başkanım daha önce vekillik yaptı. Ankara'da açmayacağı kapı yok. Destek vereceğinize şüphem yok. Devrek şuan gevşek bir durumda yolsuzluklarla gündeme geliyor. Devrek ulu bir çınar o yüzden Ulupınar. Devrek'te yeniden hizmetlerin konuşulduğu bir yer olacak. Geldiğiniz bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

"GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ ULUPINAR YAPAR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Bu birlik ve beraberliğinizin daim olmasını, seçim koordinasyon merkezimizin Devrek'imiz için, Devrekli hemşehrilerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 37 gün kaldı. 37 gün sonra hep beraber milletçe yine sandık başına gideceğiz. Belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Şehirlerimizi mahalle ve köylerimizi yönetecek yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Ben şimdiden Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diyerek şunları söyledi: "En doğru kararı bugüne kadar milletimiz verdiler ve inşallah o doğru karar doğrultusunda yerel yönetimlerde de en doğru kararı inşallah verecekler. Biz bundan eminiz. Sizlere tabii ki Özcan Bey davet ettiğinde seçim koordinasyon merkezimizin açılışı var. Devrekli hemşehrilerimizle bir araya gelir miyiz diye davet ettiğimde ne demek dedik? Hemşehrilerimiz kardeşlerimiz biz Devrekliyiz. Devrek'te eğer seçim koordinasyon merkezi açılıyorsa Devrek'in bir hemşehrisi olarak, bir evladı, kardeşi olarak, bir bakanı olarak mutlaka bulunmam lazım dedim ve Bartın'daki programlara giderken sabah sizinle başlarız dedik ve o davet nedeniyle de Özcan Bey'e çok teşekkür ediyorum.

Özcan Ulupınar hepinizin yakından tanıdığı birisi. Özcan Beyi size anlatmaya gerek yok. Ben Özcan Bey'i eskiden beri tanıyorum. Parlamentoda beraber görev yaptık. Yirmi altıncı dönemde. Beraber görev yaptığımız süre içerisinde kulislerde hep Devrekli hemşehrilerimizi gördüm. Zonguldaklı hemşehrilerimizi gördüm. Sürekli kapısı onlara açık. Telefonu onlara açık. Sürekli onlarla onların dertleriyle dertlenen bir milletvekilimizdi. Öncesinde devreye önemli hizmetler yaptı. Devrek'te önemli belediye hizmetlerine imza attı. Ve bir buçuk dönem diyelim, iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra parlamentoda milletvekili olarak görev yaptı. Tabii o ara dönem Devrek için kayıp yılları.

İnşallah 31 Mart'ta vereceğiniz karar sonrasında süratli bir şekilde telafi edeceğiz. Yine sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Bölgemiz, Bartın'ımız, Devrek'imiz, Çaycuma'mız buralar. Taşkın tehlikesi olan yörelerimiz. Bu tehlikeyi en aza indirmek için canla başla çalışıyoruz ve Devrek'teki sel taşkınından sonra da DSİ'nin projeleri devam ediyor. İnşallah onları süratli bir şekilde hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Sabah gelirken sayın valimizle de görüştüm. Bu yaya köprüsü selde yıkılan köprü yerine daha iyisi asma köprü, daha güzeli inşallah yapılacak ve hızlı bir şekilde tamamlanacak inşallah. Devrek'imizin iki yakasını bir araya yaya köprüsüyle bağlayan o köprü eskisinden daha güzel olacak. Sayın Valimiz bunu ifade ettiler. Devreye yapılması gereken ne varsa hepsini Devreklilerin istediği ne varsa Devrek'in gelişmesi, kalkınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Biz sizin evladınızız. Bölgenin bir siyasetçisi bakanı olarak belediyelerimizle hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. Biz bir elçi vazifesi göreceğiz. Ve buralarda seçtiğiniz belediye başkanlarımız Özcan Ulupınar, işte Zonguldak Ömer, Selim Alan, yine rekor oylarla Seçilen belde belediye başkanlarımız, onlara teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetler yaptılar. Ve inşallah o hizmetlerin daha da fazlasını, daha şehirlerimizi daha müreffeh hale getirecek çalışmaları inşallah Zonguldak'ımızın tüm ilçelerine, beldelerimize, köylerimize Devrek'imize inşallah kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız"

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.