AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin: İstihdama yönelik projeler hayata geçecek

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ziyaretlerinde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Aydın, esnaflardan da büyük destek gördü. Aydın, "Mahallelerimizde, sokaklarımızda gördüğümüz ilgi ve güler yüz Ortahisar'a hizmet konusunda bizi daha da heyecanlandırıyor. AK Parti döneminde Trabzon'a gerçekten çok önemli ve çok değerli yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar bizim dönemimizde daha da aratarak devam edecektir." dedi.

ÖNEMLİ PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN GÜN SAYIYORUZ

İstihdama yönelik projelerin hayata geçeceğini belirten Aydın, "Vatandaşlarımızın sosyal manada mutluluklarını artıracak, huzurlu, sağlıklı bir ilçede yaşamalarına imkân sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek için gün sayıyoruz. İstihdam konusu önceliğimiz ve bu manada önemli projelerimiz olacak. Bizim amacımız Ortahisar'daki başarılı hizmet çıtasını bir adım daha ileriye taşımaktır. 31 Mart'ın ardından göreve geldiğimizde bunun için çalışacağız. Şehrimizi genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, esnafıyla, memuruyla kucaklayıp istişare kültürü ile yönetim anlayışı sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HİZMET SEFERBERLİĞİNİ DAHA DA YUKARILARA ÇIKARACAĞIZ

AK Parti'nin belediyecilik anlayışı ile Ortahisar'da yine gönüllere dokunan işlerin hayat bulacağının altını çizen Aydın, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için gerek Ortahisar'ımızda, gerekse Büyükşehir'imizde sosyal, kültürel ve sportif manada bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takdir gören işlere imza atacağız. Trabzon'umuz AK Parti belediyecilikleri ile hayata geçiren projelerle şu anda birçok şehrin önünde. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim amacımız bu hizmet seferberliğini daha yukarılara ulaştırmak. Görev süremiz boyunca bunun gayreti içerisinde olacağız." açıklamasında bulundu.