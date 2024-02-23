AK Parti Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden üç büyük projesini SABAH’a açıkladı

Diyarbakır'ın 25 yıldır ciddi bir şekilde yönetilemediğini belirten Bilden, "Son 7-8 yıldır kayyumla yönetiliyor. Ben bu şehrin ne kayyum ile ne de HDP ya da DEM ile yönetilmesine razı değilim. HDP hiçbir şekilde bu kente hizmet etmiyor. Onların sadece derdi siyaset, hiçbir şekilde projeleri yok" dedi.

1932 yılında dönemin valisinin Sur içinde veba salgını olduğu iddiasıyla surun bir kısmını topa tutmak suretiyle yıktığını belirten Bilden, "Valinin aldığı kararla Kalkan Balığı şeklindeki Sur'un Mardin Kapı ve Dağ Kapı kısmını yıkıldı. Bununla ilgili önemli bir proje hazırladık. Tekrar aslına uygun olarak öreceğiz. Ardından tarihi ilçede, lastik tekerlekli bir metrobüs tarzı ulaşım aracıyla güzel bir renk oluşturacağız. Sur içi, kısmi bir şekilde yayalaştırıp önemli turizm merkezi olacak" dedi.

DİYARBAKIR'A METRO PROJESİ

Diyarbakır'ın altının sert bazalt taşı ve kayalıklardan oluştuğuna dikkat çeken Bilden, "Bu nedenle tünel ve yer altı ulaşım oldukça güç yaratıyor. Metro denilince akla yer altı geliyor. Ancak, artık metro günümüzde yer altına inmeden de yapılıyor. Bizim hazırladığımız projede yer altını kullanmadan tamamen yüzeyde olacak şekilde Diyarbakır'a metroyu (raylı sistem) kazandırmaktır. Bu önemli hizmeti halkımızın hizmetine sunma heyecanı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Hafif raylı sisteminde projeleri arasında yer aldığını kaydeden Bilden, "Bugüne kadar ne yazık ki, hiçbir şekilde mesafe kat etmeyen raylı sistem projesi üzerinde de çalışmalar yaptık. 14 kilometre olarak hesaplanan projeyi biraz daha büyüterek, Bağcılar ve Karacadağ hattını da ekledik" diye konuştu.

DİCLE VADİ İLE DİYARBAKIR İKİ YAKA OLUYOR

Seçilmesi halinde 5 yılda Diyarbakır'da büyük bir değişimin yaşanacağını söyleyen Bilden, Dicle Vadi projesiyle de kenti iki yakalaya ayıracakları kaydetti. Bilden, proje sayesinde iki yakaya ayrılacak olan şehir imara uygun bir şekilde büyüyeceğini belirterek, vadi projesi kapsamında insanların sosyal yaşamına da güzel bir dokunuşta bulunacaklarını vurguladı.

Öte yandan, Diyarbakır'a Kürtçe seslenen Bilden şöyle dedi: "Bajarê me pir mezin e, em bi hev re wî mezintir bikin-Şehrimiz çok büyüktür, gelin hep beraber bunu çok daha büyütelim."