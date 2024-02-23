Başkan Erdoğan: CHP’yi bölücü örgütün güdümündeki DEM’in oyuncağı haline dönüştürenler utansın!

İşte bu şekilde tespit ettiğimiz Cumhur İttifakı'mızın belediye başkan adaylarımızın verdiği her sözün arkasında biz varız, cumhurbaşkanı var, hükümetimiz var, Cumhur İttifakı var. Muhalefet tarafında ise herhangi bir ölçü yok. Öyle ki kim nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor. Böyle olunca kavga çok sert geçiyor.

KANDİL'LE UZLAŞI ARAYIŞINA GİRMESİ CHP'NİN BU ÜLKE İLE VE BU MİLLET İLE HİÇBİR ORTAK NOKTASININ KALMADIĞINA İŞARET EDİYOR

Bilhassa CHP'nin içler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, hiçbir programı, hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülke ile ve bu millet ile hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor.

CHP'Yİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN GÜDÜMÜNDEKİ DEM'İN OYUNCAĞI YAPANLAR UTANSIN

Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir lafı söyleyenin kim olduğuna, bugüne kadar nerede ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine bakar. Balıkesir vizyona bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki Cumhur İttifakı olarak biz kendisine ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Buna karşılık daha önceki seçimlerden tecrübe ile biliyoruz ki muhalefet adayları söylediklerinin yüzde 90'ını yerine getirmiyor, getiremiyor. Zaten o sözleri verirken gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok.

Belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde engellendik yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kendilerine verilen kaynakları şahsi hırsları heva ve hevesleri uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.