Başkan Saygılı: Kırıkkalemizin geleceği daha güzel olacak

Vatandaş ve esnaflar ile samimi sohbetler gerçekleştiren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehrin geleceğine iz bırakmak için önemli projeler yapıldığının altını çizdiklerini belirterek, "Her fırsatta vatandaşlarımız ve esnaflarımızı ziyaret ederek görüş ve önerileri dinliyoruz. Yaptığımız projelerin son durumu hakkında bilgi veriyoruz. Temel gayemiz kadim şehrimiz Kırıkkale'ye en iyi hizmeti sunmak" ifadesini kullandı.

Kırıkkale Belediyesinin sadece hizmet üretmediğini belirten vatandaşlarda Başkan Saygılı ile yaptıkları sohbetlerde, "Kırıkkale'nin geleceğine kalıcı izler bırakmak için önemli projeler yürütüldüğünü görüyoruz. Başkanımız hep halkın içinde, şehirde daha önce köprülü kavşak yoktu, gençlere yönelik bilim merkezi, gençlik merkezi yoktu, kadınlara yönelik mahalle konakları yoktu. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında bunları da görmekten mutluluk duyuyoruz. Kırıkkale'nin diğer sorunlarını da çözer ise Saygılı çözer" ifadesini kullandılar.

Başkan Saygılı, vatandaşlar ile sohbetleri esnasında Kırıkkale Belediyesinin ana gayesinin vatandaşlara fayda sağlamak olduğunu söyleyerek "Yapılan ve yapacağımız projelerin tümünü bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın faydasına sağlıyor mu sağlamıyor mu daha fazlasını başarabilir miyiz? Tüm bu sorular çalışmalarımızın ana hattını oluşturuyor. Diğer konu da yapılan çalışmalar Kırıkkale'nin geleceğine yapılan adımlar. Hizmet etme anlayışımızın en dikkat edilmesi gereken kısmı bu. Bir çalışma sadece bugün değil yarını da garanti altına almalı. Faydası uzun süreli olmalı ve sürdürülebilmeli olmalı. Bu hususta çok şükür başarılı olduk. Şehrimize savunma sanayiinin en büyük yatırımını çektik. Burada binlerce Kırıkkaleli gençler çalışmaya başlayacak. Kırıkkalemizin geleceği daha güzel olacak" ifadelerini kullanıyor.