CHP’de aşağılanma gerekçesiyle adaylıktan çekildi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken Şanlıurfa'da partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 20 Şubat'ta teslim ettikleri listelerde bulunan adaylar netleşmeye başladı.

Listeler açıklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyyübiye meclis üyesi adayı Gamze Güzel, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Eyyübiye belediye meclis üyesi adaylığı için CHP tarafından açıklanan 11 kişilik listede son sırada bulunduğu için kendisine aşağılanma yapıldığı gerekçesiyle çekildiğini belirten Güzel, şu ifadeleri kullandı: "Bugün saat 13.30 sularında Eyyübiye ilçe seçim kuruluna verdiğim dilekçe ile CHP Eyyübiye ilçe belediye meclis üyeliği adaylığımı geri çekmiş bulunmaktayım. Şahsıma yapılan aşağılamayı kabul etmem mümkün değil, parti üyeliğinden istifa etmem söz konusu değil mücadele devam:)".