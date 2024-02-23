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Giriş Tarihi: 23.2.2024 17:49

Başkan Erdoğan’a Balıkesir’de sıcak karşılama

Başkan Erdoğan, AK Parti’nin Balıkesir mitingine katılmak için şehre geldi. Havaalanından otobüs ile çıkan Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Başkan Erdoğan’a Balıkesir’de sıcak karşılama

Balıkesir Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait havaalanına gelen Başkan Erdoğan, havaalanından çıkıp Cengiz Topel Caddesi'ne geldiği an caddeyi sağlı sollu dolduran vatandaşlarla karşılaştı. Halk oyunları ekibi otobüs önünde figürlerini sergilerken, bazı vatandaşlar otobüs önünde Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekildi.

Karanfillerin atıldığı karşılama töreninde Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünden geçen otobüste Erdoğan vatandaşları selamladı. Başkan Erdoğan daha sonra miting alanına geçti.

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Başkan Erdoğan’a Balıkesir’de sıcak karşılama
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