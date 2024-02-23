Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

REKLAMA 908 MİLYON TL HARCADI

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da, İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine reklama yoğunlaştığını belirterek şunları kaydetmişti:

"Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."