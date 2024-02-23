Firari FETÖ’cü yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon kapsamında aranan şahıslardan biri olan S.S., FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılmıştı.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Gelir Uzmanı olarak görev yaptığı dönemde 2016 yılında KHK ile ihraç edilen S.S., FETÖ üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezaya çarptırılmıştı. Aranan şahıs, Başmakçı ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı ve gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından S.S., cezaevine teslim edildi.