FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında olduğu ortaya çıkan daha önceden ilişikleri kesilmiş, 5'i subay, 1'i astsubay, 1'i askeri öğrenci ile 8'i sivil olmak üzere toplam 15 şüpheliye Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim kurdukları tespit edilirken, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.