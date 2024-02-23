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Giriş Tarihi: 23.2.2024 13:22

FETÖ’nün mahrem yapılanması ile irtibatlı çıktılar

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunan kişilerle bylock üzerinden irtibat kurdukları tespit edilenlere yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün mahrem yapılanması ile irtibatlı çıktılar

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Ordu, Osmaniye, Rize, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MAHREM YAPILANMA İLE İRTİBATLILAR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün sorumlu kişileri ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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FETÖ’nün mahrem yapılanması ile irtibatlı çıktılar
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