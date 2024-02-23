Kadınlarımızla birlikte yöneteceğiz

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakan Tansu Çiller'in katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum'la birlikte geldi. "38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların dönemi başlayacak" diye konuşan Kurum, göreve geldiğinde kadın yönetici, işçi ve memur sayısını İBB tarihindeki en yüksek seviyeye çıkaracaklarını aktardı. Kurum, "İktidarda olduğumuz 22 yıl boyunca kadınlarımızın, annelerimizin hep yanı başında olduk. Kadınların özgürlüğü ve öz güveni için her adımı attık. Anadolu kadınının eğitim seviyelerini projelerimizle yükselttik, iş gücüne katılım düzeylerini olabildiğince artırdık" ifadelerini kullandı. Kurum, yeni dönemde İstanbul'u kadınlarla birlikte yöneteceklerinin altını çizerek, "İstanbul'u Büyüten Kadınlar Meclisi"ni 1 Nisan sabahı itibarıyla kuracaklarını kaydetti. İhtiyaç duyulan eğitime, istihdam fırsatlarına ve finansal erişime dair eşitsizlikleri ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Kurum, mevcut İBB yönetiminin İSMEK'leri işletilemez hale getirdiğini, göreve geldiklerinde 39 ilçede kadınlara hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracaklarını söyledi.Eski Başbakan Tansu Çiller, toplantıya ilişkin sorular üzerine, Kurum'un İstanbul'a bir heyecanla geldiğini söyledi. Çiller, kentin bu heyecanı aradığını zannettiğini belirterek, "Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor" dedi. Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Çiller, kadınların istihdamı genelde eşi ve çocukları için istediğini dile getirerek, ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bunun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.