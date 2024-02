Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum: İstanbul’un dönüşümünü gerçekleştireceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da E-Spor merkezini ziyaret etti, gençlerle PlayStation oynadı. E-Spor merkezi girişinde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, bol bol fotoğraf çektirdi. Kurum, yanına gelerek evlerinin dönüşüme girmesi için yardım isteyen ve "Senden ricam, binalarımızı yap. Oyumuz senin için." diyen bir vatandaşa, "Sen hiç merak etme, nisanda onların hepsine teker teker başlayacağız" şeklinde cevap verdi.

'E-SPOR MERKEZLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Burada açıklamalarda bulunan Kurum, İstanbul'daki E-Spor merkezlerinin sayısını artıracaklarını belirterek, "Gençlerimizin spor yaptıkları, PlayStation oynadıkları, yazılım kursu aldıkları güzel bir tesisimiz burası. Burada mutlu oluyorlar, sporla iç içeler, bilgisayar oyunlarını oynuyorlar. En önemlisi burada huzurlu, güvenli bir ortam var. Bunların sayısını artıracağız. İstanbul'da E-Spor turnuvalarını uluslararası turnuvalar haline getirmek için bu mücadeleyi yapacağız. Gençlerimiz geleceğe daha güvenli bakacakları bu adımları burada atabilsinler. Çok farklı yetişsinler. Gençlerimiz sadece yarının gençliği değil, bugünün de gençliği, bugünün karar vericileri. O yüzden gençlerle bu tesislerin sayısını artıracağız. Hem ofis alanları kuracağız hem iş kurabilmeleri için onlara imkan sağlayacağız" dedi.

'DÖNÜŞÜM BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ'

İstanbul'un kentsel dönüşümünü gerçekleştirmek için 1 Nisan sabahı çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı, yürütmelik yayınlandı. Gerek bakanlığımız gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak bizler 1 Nisan itibarıyla 'Yarısı Bizden' kampanyamızı yürüteceğiz. Vatandaşımızla el ele vereceğiz, İstanbul'un dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız" şeklinde konuştu. 31 Mart akşamı İstanbul'un dönüşümü için çalışanlarla, dönüşümün yapılmaması gerektiğini düşünenlerin karşı karşıya geleceğini belirten Kurum, "Deprem bu şehrin bir gerçeği, bu gerçekle mücadele etmek zorundayız. 31 Mart akşamı en önemli şey şu; bir tarafta dönüşüm yapmak isteyen bir irade, diğer tarafta ise bu dönüşümün yapılmaması gerektiğini düşünen bir irade var. Bir tarafta da İstanbul'un deprem gerçeği var. Bunu bilim insanları söylüyor, hocalarımız söylüyor. Dolayısıyla biz milletimizle el ele vereceğiz, İstanbul'un dönüşümünü hep birlikte gerçekleştireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

E-Spor merkezinin ardından Bağcılar'da bulunan Bağ Kafe'yi ziyaret eden Kurum, gençlere çay ve kahve ikramında bulundu. Ziyaretlerinde Murat Kurum'a Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker eşlik etti.

Kurum daha sonra Bakırköy Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü Etkinliği'ne katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada Trabzon'un tarihsel kimliğine değinen Kurum, "Trabzon'umuz, sahip olduğu 4 bin yıllık kadim tarihiyle bu toprakların kilit taşıdır, bu coğrafyanın anahtarıdır. Trabzon'umuz şehzadeler şehridir. Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı şehirdir. Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyaya geldiği ve tarih boyunca daha nice büyük devlet adamlarını, sanatçıları, siyasetçileri bağrından çıkarttığı bir şehirdir. Bugün bizim için İstanbul ne ise Trabzon odur. Biz bu iki şehri hep ikiz kardeş olarak gördük. Çünkü her ikisinin de Fatih'i; Sultan Mehmet Han'dır. Sultan Fatih; 'Biz Trabzon'a toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.' demiştir. Bugün bu salondaki siz değerli kardeşlerime bakıyor ve görüyorum ki Sultan Fatih'in bu sözü gerçekleşmiştir. Bunun ispatı Trabzonlu kardeşlerimizdir, sizlersiniz.'' dedi.

'TRABZON DEMEK SIĞINILACAK LİMAN DEMEKTİR, OMUZ VERECEK DOST DEMEKTİR'

Trabzonluların dostluğuna ve vatanseverliğine değinen Kurum, ''Trabzon demek sığınılacak liman demektir, omuz verecek dost demektir. Trabzon demek, çelik gibi güçlü milli irade demektir. Trabzon'un ihtiyarları açık sözlüdür, merttir. Kadınları asildir, mücadelecidir; gençlerinin gözü pektir, yiğittir. Trabzonlu asla mücadeleden kaçmaz. Kavgadan yılmaz. Ne pahasına olursa olsun vatanı için her şeye göğsünü siper eder. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Bundan tam 106 yıl önce Millî Mücadele'de de Trabzon'umuzun, Trabzonlu kardeşlerimizin gösterdiği büyük kahramanlık bunun en güzel örneğidir. Trabzonlu kardeşlerimizin; tıpkı 700 arkadaşıyla birlikte 12 bin kişilik düşman askerine direnmiş Yüzbaşı Kahraman Bey'in 106 yıl önce gösterdiği karakterli, yiğit, mert duruşunu bugün de görüyoruz.

Trabzon'un sokaklarında, caddelerinde yürüdüğünüzde buna şahit olursunuz. Her bir tabelada, her bir okulda, her bir üst geçitte, her bir meydanda kahraman aziz şehitlerimizin adının yaşatıldığını görürsünüz.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

'TRABZON BİZİM SEVDAMIZDIR'

Beş yıllık bakanlığı döneminde Trabzon'da yaptıkları çalışmaları anlatan Kurum, ''Bizler, ne zaman güzel Trabzon'umuza eser ve hizmet söz konusu olsa, adeta bir seferberlik anlayışla hareket ediyoruz. İstanbul'da yaşayan Trabzonlu kardeşlerimize ve memleketiniz Trabzon'a en güzel yatırımları, en güzel eserleri kazandırmanın gayretiyle çalışıyoruz. 5 yıllık Bakanlık dönemimde Trabzon'umuzun her bir ilçesine, her bir mahallesine dokunmuş bir kardeşinizim. Eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla Trabzon'umuzun dört bir yanında nice başarı hikayeleri yazdık. Araklı'da bir sel yaşadık değil mi? Burada yaşanan sel afetinin izlerini silmek, yaralarımızı sarmak için gösterdiğimiz çabayı biliyorsunuz. 22 yılda Trabzon'umuzda hemşerilerimize 10 bini aşkın yeni yuva kazandırdık. Şehrimizde riskli olan binlerce evin, dükkânın dönüşümünü gerçekleştirdik. 2002 yılında Trabzon'da 6 atık su arıtma tesisi varken, bugün 15 atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasına hizmet veriyoruz" dedi.

Trabzon'un dört bir yanını millet bahçeleri ile donattıklarını ifade eden Kurum, "Vakfıkebir, Akçaabat ve Avni Aker Millet Bahçelerimizi Trabzonlu kardeşlerimize armağan ettik. Uzungöl'deki millet bahçemizi ve burada yaptığımız çalışmaları da biliyorsunuz. Yine Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projemizle hemşerilerimiz için yeni konutlar, dükkanlar ve kapalı otoparklar yaptık. Trabzon'umuzun eşsiz sahili ve Tanjant yolu arasında kalan kısım bu projemizle çok daha güzel bir silüete kavuştu, yepyeni bir yaşam alanı oldu. Nice dev eserleri Trabzon'umuza kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Çünkü Trabzon bizim kalbimizdir. Trabzon bizim sevdamızdır. Trabzon bizim aşkımızdır" ifadelerini kullandı.

'FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL, 'KANDİL UZLAŞISI' İLE PAYLAŞILMAK İSTENMEKTEDİR'

Trabzonluların her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ve Cumhur İttifakı'na destek verdiğini vurgulayan Kurum, ''Türkiye'nin, İstanbul'un karşısında ne zaman bir tehlike ve tehdit görseniz, hemen safa geçtiniz; iradenizi ortaya koydunuz. İşte bugün de aynı hassasiyeti İstanbul için göstermenizi istiyorum. İstanbul, çok daha büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef, milletin gözleri gönünde 'İstanbul bir kirli pazarlık masasına' yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, 'Kandil Uzlaşısı' ile paylaşılmak istenmektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta; meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. Birileri yine; siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapıyor" sözleriyle 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP ve Dem Parti arasında İstanbul üzerine yapılan pazarlıkları eleştirdi.

'İSTANBUL'U PARÇALAMAK İSTEYENLERİN PLANLARINI ERDOĞAN PARÇALAYIP ATTI'

Tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu olsa, ne zaman paylaşılmak istense milletin buna izin vermediğini söyleyen Kurum, "Milletimiz, o kirli anlaşmaları bozmuştur. Sultan Fatih böyle yapmıştır. Sultan Abdülhamit karşılarına dikilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hesapları parçalayıp atmıştır" dedi.

'BİZ ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENDEN EREN BÜLBÜL'DEN YANAYIZ'

1 Nisan'dan itibaren yükseliş dönemini başlatacaklarını dile getiren Kurum, şunları söyledi: "Fatih'in emaneti, pazarlıklar kumpasından çıkarılacak. Bu şehr-i İstanbul, emin ellerde olacak. İstanbul ilelebet özgürlüğüne kavuşacak. Bizim görevimiz de 31 Mart akşamı, bu pazarlık masasını, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtmaktır. 31 Mart'ta hep birlikte sandıkları patlatmak, kirli hesap güdenlere en güzel cevabı vermektir. Kim, ne tarafta gezerse gezsin, kim kiminle durursa dursun, biz vatanımızdan tarafız. Biz, milletimizden tarafız. Biz Şehit Aybüke'den, Trabzon'un şehit yavrusu Eren Bülbül'den tarafız. Biz hizmetten, biz eserden, biz İstanbul'dan tarafız.''

Murat Kurum'un ardından konuşan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'a 131 kilometre metro yaptıklarını söyledi. Mevcut İBB yönetiminin yaptığını söylediği metrolarla ilgili olarak da "Bir kısmını yüzde 90, bir kısmını yüzde 80, yüzde 50 seviyelerinde biz teslim ettik. Onların bir kısmını yaptılar. İstanbullunun tercihlerinden dolayı hiçbir yatırımı durdurmadık. Biz İstanbul'da temel atmama törenlerini gördük, metro inşaatlarının temellerinin hafriyatla kapatıldığını gördük. Biz buraya daha iyi hizmet etmeye talibiz. Murat Kurum Başkanımızla daha güçlü hizmet edeceğiz. Trabzonluların sandıkta adresi belli." dedi.

Etkinlikte Murat Kurum'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanı sıra eski Ulaştırma Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Giresun Belediye Başkanı Mehmet Işık, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Maraş Federasyonu Başkanı Uğur Yinanç eşlik etti.