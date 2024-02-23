Şehrin dinamikleri sordu, Başkan Adayı Hakan Tütüncü samimiyetle cevapladı

Antalya Sivil Toplum Platformu üyeleri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 8 sivil toplum kuruluşundan oluşan ANSTOP üyelerinin şehre yönelik sorularını cevapladı. ANSTOP, üyesi 8 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı buluşmada konuşan Tütüncü, "İyi ki varsınız. Varlığınız kent için bir kazanım. Sizler bilimsel verilerden yola çıkarak, uzmanlık alanlarınızla şehri düşünüyorsunuz, herkesin mutlu olacağı bir şehir kurgusunu kendi iç dünyanızla yaşıyorsunuz. Biz sizlerle birlikteyiz. " dedi.

ÖRNEK BİR YÖNETİŞİM MODELİ

Tütüncü, ANSTOP üyelerinin şehre yönelik sorularını cevapladı. Kentlerin ortak akılla yönetilmesi ile ilgili Tütüncü, kentlerin ortak akılla yönetilmesinin çok önemli olduğuna değinerek, Dokuma Fabrikası'nın örnek bir yönetişim modeli olduğuna işaret etti. Dokuma Fabrikası'nın birlik ve beraberlik içinde Antalya'ya kazandırıldığını hatırlatarak konuşmasını sürdüren Tütüncü, meclis kararı ile bir çalışma modeli oluşturulduğunu, Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan esnaf odaları, ticaret odası, ticaret borsası, meslek odaları, gazeteciler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, önceki dönem belediye başkanları, siyasi parti temsilcilerinin de içinde bulunduğu ortak akılla yürütülen projenin, Dokumapark adıyla kente kazandırıldığını söyledi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Dokumapark'ın 3 kütüphane, 13 müze, anı evi ve Türkiye'nin en büyük bilim merkezi ile Antalya'nın kültür ve sanat adası olduğunu da bildirdi. Dokumapark'ın hemen yanı başında bulunan Pil Fabrikası'nın da yine Antalya'ya kazandırılması için 11 yıldır uğraş verdiklerini, bu uğraşında başarıyla sonuçlandığını ve orada da çalışmaların başladığını sözlerine ekledi. Tütüncü, "Sivil Toplum Kuruluşlarını bugün önemsiyoruz, dünde önemsiyorduk, yarında önemseyeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediye başkanı olduğumuz ilk andan itibaren sivil inisiyatif ile beraber şehri düşünmek, konuşmak planlamak ve sivil inisiyatifin ürettiği akılcı fikirleri hayata geçirme noktasında da güç birliği yapacağımızı ifade ediyorum. Bu bizim en önemli önceliğimiz olacak" dedi.

OYSAKİ! KENT İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ

İmar ve şehircilik ile ilgili bir değerlendirmeye de değinen Tütüncü, "Büyükşehirler nazım imar planları yaparlar. İmar'ın anayasasını oluşturur. İlçe belediyeleri ismi üzerinde uygulama belediyeleridir. Planların uygulama kısımlarını hayata geçirirler. 15 yıl boyunca Kepez'de en çok baş etmeye çalıştığımız sorunların başında imar ve mülkiyet sorunları geldi. Yaklaşık 80 bin tapuyu hak sahiplerine ulaştırmış, 90 bin gecekonduyu kaldırmış, neredeyse bütün mahallelerin imar revizyon planlarını yapmış bir belediye başkanıyım. Bir belediye başkanı olarak hep ıstırabım şu oldu; Biz bu sorunları çözerken hep imara odaklanırız. Ama Büyükşehir Belediyelerine bunun kent için ne kadar önemli olduğunu hissettiremeyiz. Nazım planlarla ilgili aynı bakış açımız olsa çok daha rahat ilerleyeceğimizi hep düşünmüşümdür. 15 yıl boyunca imar temel meselesi olmuş, imar konusunda da uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan bir belediye başkanının yönettiği bir büyükşehirde imar ile ilgili çözülmesi gereken düğümlerin rahatlıkla ve hep birlikte çözebileceğimize inancımı ifade etmek isterim" diye konuştu.

8 SİVİL TOPLUM KURULUŞU KATILDI

Toplantıya ANSTOP üyesi, Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER), Antalya Denizcileşme Platformu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi ve Seyahat Acenteleri ve Yöneticileri Derneği (SAYD), Otizmli Bireyler Derneği yetkileri katıldı.