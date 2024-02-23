Zuhal Ebrar Yıldız’ın ölümüne neden polis memuruna 9 yıl hapis talebi

Beyoğlu'nda 11 Aralık günü meydana gelen olayda Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada, polisten kaçan 4 gasp şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etmesiyle ölümüne neden olmuştu. Düzenlenen iddianamede polis memuru A.D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. A.D.'nin "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Hakim karşısına çıkan Polis memuru 7 Haziran 2023'te tahliye edilmişti.

OLAY ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay anına ilişkin kamera görüntüleri izlendi. Yıldız ailesinin avukatı Adnan Harman, görüntülerde olay yerinin aydınlık ve vatandaşların kullandığı yol olduğunun görüldüğünü ifade etti.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada, esasa hakkındaki mütalaasını sunan savcı, çok sayıda suçtan arama kararı bulunan iki şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine sanık polis memuru A.D. ile diğer polislerin harekete geçtiğini kaydedildi. Polis memurlarının şüphelilerin bulunduğu yere geldiğinde kaçmaya başladıkları mütalaada vurgulandı.

YERDEN SEKEN KURŞUN İSABET ETTİ

Sanık A.D.'nin kaçan şüphelilerin arkalarından 3 el ateş ettiği, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre mermilerden birinin yerden sekip maktul Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu mütalaada anlatıldı. Mütalaada, kamera kayıtlarına göre maktulün kısa bir süre önce sanığın önünden geçtiği ve bu sebeple gördüğü, olay yerinin meskun mahal olduğu aktarılarak çevrenin tenha olsa bile sanığın ateş etmesiyle başkalarını yaralayabileceğini de öngörmesi gerektiği belirtildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanığın deneyimli polis memuru olduğu, 3-4 metre mesafeden ateş etmesi durumunda, kaçan şüphelileri vurmak istemesi halinde vurabilecek konumda olduğuna değinildi. Mütalaada, sanığın kastının şüphelileri vurmak değil durdurmak olduğu değerlendirilerek neticenin ön görülebilir olduğu ifade edilerek sanık polis memuru A. D'nin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ERTELENDİ

Mütalaaya karşı söz alan sanık, olay anında doğrudan atış yapmadığını, amacının birçok suçtan araması olan kişilerin yakalanması olduğunu söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.