AK Parti Battalgazi Adayı Taşkın: Battalgazi’de önceliğimiz çarşımızı ayağa kaldırmak

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, çarşının hızlı bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini ve bu sayede Malatya ekonomisinin canlanacağını vurguladı.

"KONUT YAPMAK YETERLİ DEĞİL"

Taşkın, konut yapmanın tek başına yeterli olmadığını, aynı zamanda konutlarla paralel şekilde çarşının da ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde konut yapmanın anlamsız hale geleceğini ifade eden Taşkın, çarşı yapılmaz ve çark dönmezse şehri toparlamanın çok zor olacağını dikkat çekti.

EN ACİL SORUN ÇARŞIYI AYAĞA KALDIRMAK

Taşkın, "En acil sorun Battalgazi'nin sınırları içerisinde kalan kadim çarşıyı ayağa kaldırmak." dedi. "Yani çarşının ayağa kaldırılması esnaf sabah dükkânı açmazsa çark dönmezse biz istediğimiz kadar evleri bitirelim. Kimse buralarda kalmaz. Gidenler geri gelmez zaten bu çift kanatlı bir çalışma, bir taraftan kalıcı konut inşaatı,bir taraftan çarşı inşaatı.Biz göreve geldiğimizde bizim enerjimizin yüzde yetmişi sekseni bu olacak. Depremde yıkılan yok olan mahalleleri rezerv alanı kapsamında alıp burada bir an önce mahalleleri yeniden ayağa kaldırmak önceliğimiz olacak."

"LİYAKAT VE EHLİYET ÖN PLANDA OLACAK"

Taşkın, belediyede liyakat ve ehliyetin ön planda olacağını, "Bu onun adamı, bu bunu getirdi" gibi bir politikaya yer vermeyeceğini söyledi. "İşini yapan herkesin başımızın üstünde yeri var" diyen Taşkın, belediyenin mevcut bürokrasisini gözden geçireceklerini ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı ile çalışacaklarını ifade etti.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK"

Taşkın, sosyal belediyeciliğe de önem vereceklerini, her mahallede büyük sosyal tesis külliye şeklinde merkezler kurmayı hedeflediklerini söyledi. Taşkın, bu merkezlerde cenaze çadırları yerine kapalı mekanlar, çocuklara yönelik kurslar, ev hanımlarına yönelik kurslar ve gençler için spor ve eğitim imkânları sunmayı planladıklarını kaydetti.

"MİLLİ GÖRÜŞÜN TEMSİLCİSİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Taşkın, Türkiye'nin yakaladığı demokrasi çıtası ve deprem sonrası gösterilen dayanışma duygusunun altını çizdi. Taşkın, "Bugün milli görüşün, 60 yıllık hareketin temsilcisi lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.