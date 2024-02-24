Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Altınok’tan Yavaş’a: 300 milyarlık bütçe nerede?

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören'deki Antares AVM'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte, 31 Mart'ta Ankaralıların tercihlerini ortaya konan eser ve hizmetlerin belirleyeceğini vurgulayan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık bütçesinin 300 milyar lira olduğunu ama Başkent'te 300 milyarlık yatırımın bulunmadığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin 300 milyar lira olduğunu söyleyen Altınok, şöyle devam etti:
"300 milyarlık bütçe nerede? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı bu bütçeyi yönetti. Bana 300'ü bırakın 30 milyarlık şu hizmeti yaptı deyin. Yok yani. Borç 3 buçuk milyardan 20 milyara çıktı. Satılan gayrimenkul 8 milyar. Şu an hala satılıyor. Karşılığında Ankara'da hangi hizmet ve eser var var? Trafikte durum nedir Ankara'da? Trafiği azaltacak 58 kilometre sözü vardı , 5 santimetre metro yok. Bütçe var ama bütün araçları hala kiralık. Allah nasip ederse 2 bin otobüs alıp bütün filoyu yenileyeceğiz. Halk otobüsçüleri ve minibüsçüler biraz para kazanıyordu Büyükşehir Belediyesi onları da mağdur etti. EGO'nun 3 kalem gideri var. Akaryakıt, yedek parça ve personel. Elektrikli otobüslerle mazot gideri bitiyor, yedek parça gideri üçte bire düşüyor. Dolayısıyla alacağımız 2 bin otobüsle ulaşım problemini çözeceğiz."
"AKYURT FUAR ALANINI BİTİRİP HİZMETE AÇACAĞIZ"
Şehir ekonomisini geliştirecek yeni projelere imza atacaklarını belirten Altınok, "Belediye Başkanı şehrin ekonomisini geliştirir, zenginleştirir. Belediye başkanları işsizler için çözüm bulabilir. Bütün sanayi bölgeleri tıklım tıklım dolu. Ankara'ya büyük talep var. Organize sanayi bölgelerinde satılacak 1000 metrekare arsa yok. 5 yılda Ankara'ya bir tane organize Sanayi Bölgesi yapılmadı. Biz yeni organize sanayi bölgeleri açarak talepleri karşılayacak, ekonomiyi geliştirecek ve istihdamı artıracağız. Allah nasip ederse Akyurt Fuar Alanını da bitirip hizmete açacağız." diye konuştu.
"BİZİM İHALELERİMİZ ŞEFFAF"
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Altınok, Keçiören Belediyesi'ndeki et ihalesine yönelik soruya cevap verdi.
Altınok, Keçiören Belediyesi'nin et için harcadığı bütçenin sadece sosyal yardımları değil, belediye tesislerinde ve yemekhanesinde kullanılan etlerin maliyetini de kapsadığını söyledi.
"İhalelerimiz şeffaftır" diyen Altınok, "20 yıldır görev yapıyorum, yüksek fiyat veren hiçbir firma bizden ihale alamamıştır. Bir tane istisna dahi yok. Altınok'ta saklı gizli iş olmaz." dedi.
"ABB'DEKİ İHALELERİN KİME VERİLDİĞİ BELLİ DEĞİL"
Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin kimlere verildiğinin belli olmadığını savundu.
"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının 'hesap soracağım' dediği firmalar vardı" diyen Altınok, "2014 adaylığı dahil. Ama aynı firmalar ihaleleri almaya devam ediyor. Bunu ona sorun! Büyükşehir Belediye Başkanı milyarlık ihaleleri kime verdiğini Ankara halkına açıklasın. Hesap soracağım dediği firmalara ihaleleri vermeye devam ediyor." diye konuştu.
Kendisinin 20 yıllık görev süresi boyunca yüksek fiyat verip ihale alan bir firma olmadığını vurgulayan Altınok, "Bizde bir tane yüksek fiyat verip de ihale alan yok. Bir tane istisna dahi yok. Altınok'ta saklı gizli iş olmaz. 20 yıllık görev sürem içerisinde paralı pullu soruşturmam yoktur. Adrese teslim bir tane ihale yoktur." dedi.
Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ihalelerin kime verildiğinin açıklanmasını ve "hesap soracağım" dediği firmalarla ilgili adım atmasını talep etti.