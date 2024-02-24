Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Altınok’tan Yavaş’a: 300 milyarlık bütçe nerede?

Kendisinin 20 yıllık görev süresi boyunca yüksek fiyat verip ihale alan bir firma olmadığını vurgulayan Altınok, "Bizde bir tane yüksek fiyat verip de ihale alan yok. Bir tane istisna dahi yok. Altınok'ta saklı gizli iş olmaz. 20 yıllık görev sürem içerisinde paralı pullu soruşturmam yoktur. Adrese teslim bir tane ihale yoktur." dedi.

Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ihalelerin kime verildiğinin açıklanmasını ve "hesap soracağım" dediği firmalarla ilgili adım atmasını talep etti.